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“Ya le robó a varios”: una mechera desvalijó un local de ropa en La Plata y quedó filmada

El hecho sucedió en un negocio ubicado en 48 y 8. La dueña descubrió el faltante tras revisar las cámaras internas

Por Redacción

La inseguridad volvió a golpear a los comerciantes del centro platense con un robo perpetrado bajo la modalidad "mechera". El robo ocurrió este sábado a las 16:56 en un comercio de indumentaria ubicado en la zona de 48 y 8, y quedó íntegramente registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

De acuerdo con el testimonio de la dueña del local damnificado, la sospechosa actuó con total impunidad fingiendo ser una clienta interesada en la mercadería. "Esta mechera robó mi local y varios más del centro de La Plata en 48 y 8", explicó con preocupación una de las comerciantes afectadas a EL DIA.

Según detalló, la maniobra pasó desapercibida en el momento debido al movimiento habitual de clientes, pero el faltante quedó al descubierto poco después. "Me han dicho que ya les ha robado a otros vecinos. Después que se fue noté el faltante de la ropa y revisé las cámaras de seguridad", relató.

El paso a paso del robo

Las imágenes de las cámaras de seguridad, a las que tuvo acceso este medio, exponen con claridad el modus operandi de la mujer. En el video se observa a la sospechosa —vestida con una musculosa oscura y un bolso de gran tamaño— mueve los percheros del local de manera sigilosa.

Aprovechando breves descuidos, la mechera selecciona distintas prendas, las manipula con destreza y las oculta rápidamente entre sus pertenencias antes de abandonar el comercio sin llamar la atención.

Lo más llamativo del registro ocurrió en plena secuencia delictiva: la mecha interrumpió su recorrido por los percheros, caminó hacia la puerta de acceso y se puso a charlar cara a cara con un hombre que se encontraba custodiando o haciendo guardia en la entrada, una maniobra que evidencia su absoluto dominio de la situación para despistar a cualquiera que pudiera observarla. Luego de ese intercambio, continuó con sus movimientos dentro del salón antes de retirarse.

Tras viralizarse el caso entre los grupos de comerciantes de la zona, varios comerciantes de la zona advirtieron que la misma mujer habría recorrido otros locales de las inmediaciones bajo la misma modalidad, por lo que decidieron difundir las imágenes para alertar a la comunidad comercial y exigir mayor prevención en el centro platense.

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