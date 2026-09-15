La ruta de los $27 mil millones y una funcionaria detenida en La Plata: cómo sigue la causa

La Justicia platense sumó a un nuevo procesado en el marco de la investigación penal que rastrea movimientos financieros ilícitos por una suma aproximada de 27 mil millones de pesos provenientes del juego clandestino online. Se trata de Cristian Alejandro Scigliano, quien quedó formalmente ligado a la causa tras su negativa a brindar declaración frente a la fiscal Betina Lacki.

El imputado tenía su audiencia indagatoria programada para el viernes 11 de septiembre, pero eligió ejercer su derecho al silencio. Con este avance, el expediente acumula un total de cuatro personas bajo arresto, mientras que las fuerzas de seguridad continúan la búsqueda intensiva de otros dos prófugos.

La hipótesis principal del Ministerio Público apunta a desarticular un grupo delictivo dedicado a crear perfiles en billeteras virtuales con información de terceros.

Los investigadores sostienen que la organización captaba a ciudadanos en situación de vulnerabilidad y les ofrecía dinero a cambio de documentación personal y registros biométricos, como escaneos oculares.

Posteriormente, los delincuentes utilizaban esas identidades digitales para recibir y transferir dinero originado en el juego clandestino en línea, con el claro objetivo de ocultar la ruta de los fondos.

El nuevo procesado registraría vínculos comerciales relacionados con la compraventa de vehículos en la ciudad de Mar del Plata.