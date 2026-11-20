Ya son dos los operarios de MetroGAS muertos como consecuencia de la explosión provocada por una fuga de gas en Remedios de Escalada, Lanús.

Ayer las autoridades confirmaron el fallecimiento de Julián D’Alesandro, de 44 años, quien permanecía internado en grave estado en el Sanatorio Fitz Roy con quemaduras en el 90 por ciento del cuerpo.

La primera víctima había sido Marcelo García, de 47 años, cuya identidad fue confirmada mediante un estudio de ADN.

El operario estaba desaparecido desde el 13 de noviembre, cuando fue convocado para trabajar ante una fuga de gas en Del Valle Iberlucea al 4400.

Tras la muerte de Da Alesandro, el Municipio de Lanús expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y decretó 72 horas de duelo. La investigación continúa para determinar las causas de la explosión.

Da Alesandro era vecino del barrio La Sarita, en Quilmes, y trabajaba como asistente en la planta de MetroGAS de Llavallol.

Sus compañeros lo despidieron con un mensaje en el que destacaron su compromiso, compañerismo y predisposición.

Los allegados también denunciaron que sintieron abandono durante los días de internación porque ninguna autoridad de la empresa ni del municipio de Lanús se acercó a brindar acompañamiento.