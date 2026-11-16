“Ya son tres robos en la misma cuadra”: quedó filmado tras llevarse una moto en San Carlos

La situación de inseguridad en La Plata atraviesa un momento crítico y parece empeorar día tras día, con vecinos cada vez más expuestos al accionar delictivo en los distintos barrios de la ciudad. Un nuevo episodio volvió a encender las alarmas en calle 42 entre 140 y 141, en la localidad de San Carlos. Según el relato de los vecinos de la zona, el ladrón se apoderó de una moto y emprendió la fuga rápidamente por calle 140 en dirección hacia la avenida 44.

Lejos de tratarse de un caso aislado, el episodio expone la reiteración delictiva que padecen los habitantes del sector. "Afanó una moto en mi cuadra 42 entre 140 y 141 y se marchó por 140 hacia 44. Ya son 3 robos en la misma cuadra", denunció con indignación un vecino a EL DIA.

La secuencia de la huida quedó captada por las cámaras de seguridad de la cuadra, cuyas imágenes ya circulan entre los frentistas con el objetivo de alertar al barrio e intentar identificar al responsable.

En el registro se observa al delincuente huyendo a bordo de una motocicleta tipo 110cc de color rojo con detalles negros. El sujeto, un joven de contextura delgada y cabello muy corto o rapado, vestía al momento del robo una remera deportiva azul con detalles blancos en los hombros y mangas, un pantalón largo gris con franjas oscuras en los costados y zapatillas deportivas.

Los vecinos advierten que los robos de motos, entraderas y asaltos callejeros se multiplican sin que existan respuestas preventivas eficaces, consolidando la sensación de que la inseguridad en la Ciudad se agrava semana tras semana y deja a los barrios a merced de los delincuentes.