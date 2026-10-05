¿2027 con o sin PASO?: puja entre el Gobierno y aliados

El Gobierno no podrá avanzar con la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) sin el respaldo de sus mayores aliados: el PRO y un sector de la Unión Cívica Radical (UCR), espacios que, paradójicamente, hoy representan los principales obstáculos a sortear por el oficialismo en el Senado.

Por ahora, la Casa Rosada se apoya en el respaldo de algunos gobernadores provinciales, pero con ellos solos no le alcanza para reunir la cantidad de votos que se necesitan para aprobar la pretendida reforma electoral.

El oficialismo necesita conseguir 37 votos en el Senado, donde tienen un peso significativo la UCR, con 10 bancas, y el PRO, con tres.

A esto se suma que algunos mandatarios dialoguistas son proclives a mantener las PASO, como el tucumano Osvaldo Jaldo, cuyos dos representantes en el Senado responden a su espacio, y el radical santafesino Maximiliano Pullaro, cuyos senadores Carolina Losada y Eduardo Galaretto se manejan de manera independiente del Gobierno provincial.

Por otro lado, los gobernadores de Río Negro, Alberto Weretilneck; de San Juan, Marcelo Orrego; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; y de Jujuy, Carlos Sadir, no cuentan con senadores de su signo político. En otros casos, los representantes no responden directamente a los gobernadores, como ocurre con el santacruceño Claudio Vidal.

En cambio, los gobernadores que verían con buenos ojos la suspensión o eliminación de las PASO serían el catamarqueño Raúl Jalil; el neuquino Rolando Figueroa; el chaqueño Leandro Zdero; el correntino Juan Pablo Valdés; y el chubutense Ignacio Torres. También podrían sumarse los gobernadores de Salta, Gustavo Sáenz; Misiones, Hugo Passalacqua; Mendoza, Alfredo Cornejo; y Córdoba, Martín Llaryora.

Poroteo

La Libertad Avanza cuenta con 21 senadores propios y necesita llegar a 37 votos para aprobar la reforma en el recinto. Por eso, requiere sumar al menos 16 voluntades de otros bloques.

A partir de los acuerdos con distintos gobernadores, el oficialismo podría sumar los votos de Julieta Corroza (Neuquén), Guillermo Andrada (Catamarca), Flavia Royón (Salta), Edith Terenzi (Chubut), Carlos Arce y Sandra Decut (Misiones), y Alejandra Vigo (Córdoba).

Los mandatarios radicales podrían aportar el apoyo de los correntinos Eduardo “Peteco” Vischi y Mercedes Valenzuela, la chaqueña Silvina Schneider y los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez, aunque en este último caso persisten dudas.

En cambio, los radicales reacios a suspender las PASO son los bonaerenses Maximiliano Abad, Daniel Kronenberg y Flavio Fama, y los santafesinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto. También se resisten los senadores del PRO, Martín Goerling Lara, María Cristina Huala y Andrea Cristina.

Los detalles del proyecto

Además de la eliminación de las PASO, la reforma oficialista contempla la instrumentación de la ley de Ficha Limpia, por la cual no podrán ser candidatos dirigentes condenados en segunda instancia por delitos dolosos.

Los candidatos a presidente deberán contar con el aval del 0,1% del padrón electoral para ser reconocidos, mientras que para las candidaturas al Congreso se exigirá el respaldo del 0,5% del padrón de cada distrito.

Los partidos políticos que busquen reconocimiento a nivel nacional deberán estar reconocidos en al menos 10 distritos y contar con un mínimo de afiliados equivalente al 0,1% del padrón nacional.

En materia de financiamiento, se elimina el aporte estatal destinado a las campañas y se eleva del 2% al 35% el límite para los aportes privados que podrá recibir cada partido o alianza.

También se elimina la publicidad gratuita en los medios de comunicación y el debate presidencial obligatorio.

Por último, se modifica la ley de Boleta Única de Papel para permitir incorporar la opción de “boleta completa” y habilitar la inclusión de elecciones provinciales cuando los comicios nacionales y locales se realicen de manera simultánea.

Los partidos políticos tendrán como único aporte público anual el correspondiente al Fondo Partidario Permanente.

El oficialismo negocia con gobernadores, pero todavía no tiene los votos que necesita