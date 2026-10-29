25 de Mayo reclama a la Provincia mejoras urgentes en las rutas 30, 46 y 51

El Honorable Concejo Deliberante de 25 de Mayo aprobó un pedido formal dirigido al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para que intervenga de manera urgente en las rutas provinciales 30, 46 y 51, donde se reclama la realización de tareas de mantenimiento vinculadas principalmente con la señalización y la demarcación de las calzadas.

El proyecto contempla trabajos de pintado horizontal, la reposición y reparación de carteles deteriorados y la instalación de nueva señalización vertical en los sectores considerados más críticos de cada una de las rutas.

El reclamo surge ante las condiciones que presentan actualmente las tres arterias, por las que circulan diariamente camiones, colectivos de larga distancia y vehículos particulares. Según se planteó en el Concejo, en distintos tramos las líneas que dividen los carriles presentan un importante desgaste, mientras que parte de la cartelería indicativa se encuentra deteriorada.

La situación adquiere mayor complejidad durante la noche y frente a condiciones climáticas adversas, como la niebla y las lluvias intensas. Por ese motivo, desde el ámbito legislativo local se planteó que las tareas solicitadas representan una medida vinculada con la prevención y la seguridad vial.

La iniciativa recibió un respaldo casi unánime en el recinto, con votos del oficialismo local, La Libertad Avanza y la mayoría del bloque peronista. Sin embargo, el tratamiento del proyecto también derivó en un debate entre los distintos espacios políticos sobre las causas del deterioro de las rutas y las responsabilidades de cada jurisdicción.

Los concejales peronistas Fernando Herraiz y María José Zarza señalaron que la Provincia enfrenta dificultades para avanzar con grandes obras debido a la retención de fondos por parte del Estado Nacional. En ese marco, plantearon la necesidad de que el reclamo también sea dirigido hacia la Casa Rosada.

Desde La Libertad Avanza, Dino Caronello defendió la decisión del Gobierno nacional de frenar la obra pública como parte de su política de búsqueda del equilibrio fiscal. Al mismo tiempo, sostuvo que la responsabilidad sobre las rutas mencionadas corresponde exclusivamente al Ejecutivo bonaerense.

Mercedes Squillaci, integrante del oficialismo, cuestionó los argumentos planteados por la oposición y protagonizó un intercambio político durante el debate, con acusaciones vinculadas a las posiciones de los distintos espacios.

Más allá de las diferencias expresadas durante la sesión, el pedido aprobado pone el foco en una demanda que atraviesa a quienes utilizan las rutas 30, 46 y 51. La falta de demarcación y el deterioro de la señalización afectan a vías utilizadas por el transporte de cargas, la actividad agropecuaria y los vecinos que se trasladan diariamente por la región.