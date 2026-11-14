A contrarreloj: el Gobierno negocia el Presupuesto y la eliminación de las PASO

Hay algo de carrera contra reloj cuando la Casa Rosada mira el calendario y comprueba que quedan menos de siete semanas para que termine el año. Lo que implica que, con el paso de los días, se reducirá cada vez más el margen de error para impulsar las reformas que busca promover antes del inicio del receso legislativo y el comienzo de la temporada electoral.

Se reconoce intramuros la necesidad de acelerar ciertas negociaciones. Sobre todo, la Reforma Política -que contiene la caída de las PASO- y el Presupuesto 2027. Son cosas diferentes, es verdad. Pero están relacionados al momento de las negociaciones y afectan tanto a la Nación como a las provincias.

En ese contexto, Javier Milei solicitó expresamente a sus funcionarios políticos que consigan la sanción de ambas iniciativas. Por el momento, ninguna de ellas obtuvo dictamen en sus cámaras de origen. Pero, luego de la visita del Papa León XIV, el oficialismo apunta a acelerar el tratamiento de esos proyectos.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, instruyó al senador nacional Agustín Coto a convocar una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta para buscar un dictamen de la reforma política. Además de la eliminación o suspensión de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) introduce cambios en la legislación del sistema de Partidos Políticos.

PRESIONAR A GOBERNADORES

En el bloque oficialista de la Cámara Alta son escépticos respecto de que la Casa Rosada tenga los votos necesarios para aprobarla, como promete Santilli por sus diálogos con los gobernadores. Pero ven este llamado como una carta para presionar a los mandatarios para que acompañen al oficialismo en una negociación que, en efecto, ya comenzó.

“Con los gobernadores más cercanos las cosas ya están charladas: primero pactamos con los amigos, luego con los que nos falta ponernos de acuerdo”, dicen en el gabinete.

Lo que trascendió públicamente son acuerdos vinculados a fondos específicos en el Presupuesto 2027 y a transferencias en materia de deudas que la Nación tiene con varias provincias, además de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Pero eso, se admite, es solo el aspecto superficial.

El material que se discute en serio no salió a la luz, pero es más interesante y, sobre todo, electoral: quién pone el primer senador en las eventuales listas conjuntas, quién pone el segundo en diputados, con quién se habilita una eventual colectora y demás detalles.

Entre los encargados de negociar, el más dispuesto a ceder en este punto es Santilli. Los primos Menem, Martín y Eduardo “Lule”, son más duros en sus pretensiones. Como si el Gobierno fuera el mismo, en términos de apoyo popular, que el que asumió a fines de 2023.

ENCUENTROS

Por el momento no están previstas nuevas reuniones presenciales con gobernadores en la CABA, aunque eso no significa que no vayan a realizarse algunas. De hecho, está confirmado que Santilli y Martín Menem viajarán a la Cumbre de Minería Sostenible que se realizará en Mendoza. Allí estarán el anfitrión Alfredo Cornejo, Marcelo Orrego (San Juan), Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy) y Raúl Jalil (Catamarca). Mandatarios de las principales provincias mineras, que son directas beneficiadas por las inversiones del RIGI -el programa de incentivos de inversión ponderado por el gobierno- y que dialogan con la Rosada.

La aceleración del Gobierno respecto de la reforma política se produce porque pretende que salga este año, que no es electoral, y porque además cada vez más gobernadores están dispuestos a firmar las convocatorias a sus propias elecciones provinciales en forma adelantada respecto a la de cargos nacionales.

Días atrás se conoció que Neuquén será la primera provincia en votar. El gobernador Rolando Figueroa convocó a elecciones para el 14 de febrero de 2027 mediante el decreto 1860/2026, publicado el 9 de noviembre.

En esa ocasión se elegirá gobernador, vicegobernador, legisladores provinciales, intendentes y concejales. La decisión no habría caído bien entre los responsables políticos de La Libertad Avanza.

Son, en rigor, 22 distritos que renovarán su Poder Ejecutivo y demás cargos provinciales el año próximo (todas menos Corrientes y Santiago del Estero). Solo dos oficializaron por decreto la fecha de sus comicios. La primera fue Tucumán, que fijó el 9 de mayo como fecha electoral. Y la mencionada Neuquén. Y ya anunciaron fecha, todavía sin decreto, Santa Fe para junio, Salta a mediados de mayo, y Río Negro, Chubut, Misiones y Tierra del Fuego (a esta última la obliga su Constitución a despegarse).

En otra vereda, Catamarca votará el 24 de octubre como la nacional y en La Rioja se da casi por hecho lo mismo.

DISTRITOS SIN DEFINICIÓN

Los distritos de mayor peso electoral siguen sin definiciones. En Córdoba, Martín Llaryora evalúa opciones entre marzo y mayo. En la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof depende de lo que ocurra con las PASO, que por ley están atadas al calendario nacional. En la Ciudad, Jorge Macri evalúa votar junto con la elección presidencial. En tanto, Mendoza, Entre Ríos, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Formosa tampoco fijaron fecha. Y distritos como La Pampa esperan ver qué sucede con el tratamiento de las PASO a nivel nacional, negociación, como se digo, que el gobierno quiere apurar.