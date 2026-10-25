A dos años de su inauguración, el Centro Administrativo Municipal superó los 420 mil trámites

A dos años de su inauguración, el Centro Administrativo Municipal (CAM) de La Plata alcanzó los 421.541 trámites realizados y consolidó un modelo de atención que permite centralizar gestiones, reducir los tiempos de espera y mejorar la calidad de los servicios municipales.

Como parte del proceso de modernización administrativa impulsado por la gestión del intendente Julio Alak, el edificio fue inaugurado el 22 de octubre de 2024 en diagonal 80 y 48 y reúne siete dependencias municipales que anteriormente funcionaban en ocho edificios y doce oficinas diferentes, lo que permite realizar el 80% de los trámites presenciales en un único lugar.

Actualmente, el CAM ofrece 86 trámites municipales a través de las áreas de Licencias de Conducir, Habilitaciones Comerciales, Agencia Platense de Recaudación (APR), Obras Particulares, Catastro, Planeamiento y Ordenamiento Ambiental y Mesa General de Entradas.

Entre los principales avances se destaca la reducción de los tiempos de renovación y retiro de licencias de conducir, un procedimiento que anteriormente demandaba hasta 20 días y que actualmente puede completarse en aproximadamente 40 minutos.

Asimismo, el centro administrativo atiende al público doce horas diarias, con funcionamiento de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y los sábados de 9:00 a 13:00, mientras que en septiembre de 2026 registró un tiempo de espera promedio de 10,8 minutos.

DOS AÑOS DE GESTIÓN Y MODERNIZACIÓN

En sus primeros dos años de funcionamiento, el área de Licencias de Conducir duplicó la cantidad de trámites realizados, mientras que la Agencia Platense de Recaudación registró 87.230 gestiones y Catastro alcanzó las 31.498.

Por su parte, Habilitaciones Comerciales contabilizó 49.349 trámites, Obras Particulares concretó 40.232 y Planeamiento y Ordenamiento Ambiental registró 10.375.

En tanto, Mesa General de Entradas gestionó 28.838 expedientes digitales y 37.010 en formato papel, en el marco de un proceso de modernización que busca agilizar los procedimientos administrativos y fortalecer su trazabilidad.

Además, el CAM dispone de una terminal de Provincia NET para el pago de servicios e impuestos y cuenta con un playón de exámenes de conducir en 3 y 48, equipado con dos pistas para evaluaciones simultáneas y un aula destinada a los exámenes teóricos.

SATISFACCIÓN CIUDADANA Y MEJORA CONTINUA

La transformación de la atención municipal también se refleja en la valoración de los usuarios: según las encuestas realizadas, el 97% de las personas consultadas considera que el CAM mejoró la manera de realizar trámites en la ciudad.

El edificio fue diseñado para optimizar tanto la experiencia de los vecinos como las condiciones laborales de sus trabajadores, con espacios que incorporan iluminación natural, climatización, criterios de ergonomía y medidas de seguridad.

En materia de accesibilidad, dispone de ascensores, rampas y una distribución de los espacios que facilita la circulación de personas con movilidad reducida. También cuenta con dos desfibriladores, camilla, silla de ruedas, servicio de enfermería y cobertura de ambulancia privada.

Asimismo, incorpora medidas de sustentabilidad como la separación de residuos en origen y el programa Chau Pilas, destinado a garantizar una disposición responsable de estos elementos y prevenir la contaminación del suelo.

Como reconocimiento a este proceso de modernización, el CAM fue distinguido en los Premios Argentina Participa – Córdoba OIDP 2025, en la categoría Descentralización Administrativa, Operativa y Política de la Gestión, por su contribución a la simplificación de los procedimientos y la mejora de la atención ciudadana.