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Política y Economía

A la espera de paritarias, un sector de estatales bonaerenses realizará mañana un paro

Por Redacción

Mientras las negociaciones salariales en la Provincia siguen trabadas, un sector de los estatales concretará este miércoles un paro de actividades para reclamar el pase a planta permanente de trabajadores contratados y temporarios.

La medida de fuerza fue convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) e incluirá una movilización a la Legislatura para que se incluyan en el Presupuesto bonaerense los cargos necesarios para que se concreten los nombramientos.

La paritaria, mientras tanto, no avanza y crece el malestar de los trabajadores por la caída salarial. El gobierno de Axel Kicillof no dispuso aumento para el mes de septiembre y se espera que haga una oferta para octubre y noviembre que se sigue demorando.

“La situación financiera de la Provincia es compleja, al parecer estaría costando redondear una oferta que sea aceptada”, señalan algunas fuentes.

ATE, cuya dirigencia forma parte del esquema político del gobernador Axel Kicillof, evitó dirigir el reclamo directamente al Ejecutivo. En la convocatoria a la medida de fuerza, además, apuntó contra la administración de Javier Milei.

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