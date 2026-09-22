Aapresid llevó al Senado propuestas del agro para regular el mercado de carbono

Aapresid participó en el Senado de la Nación del debate sobre un proyecto de ley destinado a establecer un marco regulatorio para los mercados de carbono en Argentina. La iniciativa busca ordenar el registro y la trazabilidad de los bonos y poner en valor los servicios ambientales generados por los sistemas productivos.

Durante la jornada, Florencia Moresco, líder de Proyectos de Carbono de Aapresid, destacó el potencial de la agricultura argentina para reducir emisiones y aumentar la captura de carbono. “Creemos que es fundamental dejar a la agricultura como parte de la solución frente al desafío climático y poner en valor estos servicios ecosistémicos”, señaló.

Entre los principales puntos planteados por la entidad estuvo la necesidad de garantizar previsibilidad fiscal para proyectos que requieren inversiones a largo plazo. También pidió definir con claridad quién es titular de los créditos de carbono, especialmente teniendo en cuenta que una parte importante de la superficie cultivada se trabaja bajo contratos de alquiler.

Aapresid también propuso contemplar la evolución progresiva de las mejoras productivas y establecer mecanismos de monitoreo, reporte y verificación que garanticen la calidad y trazabilidad de los créditos.

Por último, la organización señaló la importancia de facilitar el acceso de los productores a estos mercados. En ese sentido, planteó la posibilidad de desarrollar proyectos asociativos que permitan compartir costos y metodologías entre distintos establecimientos.