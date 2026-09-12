Abad pidió una “Revolución Educativa” tras los resultados de las pruebas PISA

El senador nacional Maximiliano Abad reclamó una “Revolución Educativa” y propuso convocar a un nuevo Congreso Pedagógico, tras conocerse los resultados de las pruebas PISA 2025, que mostraron un retroceso de Argentina en Matemática, Lectura y Ciencias.

El legislador realizó estas declaraciones durante la jornada “Del dato al aula bonaerense: Hablan los especialistas”, que se desarrolló este sábado en el Edificio Sergio Karakachoff de la Universidad Nacional de La Plata, con la participación de especialistas, docentes y referentes del ámbito educativo.

Según los resultados difundidos por la OCDE, Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias, con una caída de entre 11 y 13 puntos respecto de 2022. El país quedó en el puesto 72 entre 91 naciones evaluadas.

Durante su exposición, Abad sostuvo que los resultados reflejan una crisis educativa y planteó la necesidad de discutir cambios estructurales en el sistema.

“Ese contrato se rompió, y hoy los números lo confirman”, afirmó el senador, quien propuso reunir a docentes, estudiantes, familias y consejeros escolares para debatir una reforma de la educación.

Entre sus propuestas mencionó un plan educativo de largo plazo con metas y financiamiento, un sistema nacional de información y evaluación, una nueva carrera docente, la ampliación de la jornada escolar y cambios en la escuela secundaria para fortalecer su vínculo con el mundo laboral y la tecnología.

La jornada incluyó además paneles sobre la realidad educativa bonaerense y la experiencia docente, con la participación de especialistas y trabajadores de la educación. La actividad fue organizada con la participación de DALE! y la Secretaría de Relaciones Institucionales de la UNLP.