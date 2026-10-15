Absuelven a camionero acusado de pedir coimas

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de San Nicolás absolvió al líder local de Camioneros, Maximiliano Cabaleyro, quien era juzgado por una causa donde se lo acusaba de bloquear una planta distribuidora de San Pedro en represalia por la negativa de sus dueños a pagar una coima al sindicato. Se le imputaban los delitos de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas por hechos cometidos entre 2017 y 2021 contra la empresa Rey Distribución, cuyos propietarios denunciaron “pedidos de coimas” para que los dejen “trabajar tranquilos”.

El líder sindical llevaba cuatro años detenidos por el caso, aunque varios de ellos en prisión domiciliaria. La fiscalía había pedido diez años de cárcel. Sin embargo, el Tribunal, a cargo del juez Alejandro López, consideró que no se pudieron acreditar los hechos denunciados durante el proceso. A lo largo del juicio, la defensa del gremialista había insistido en que las medidas de fuerza era, en realidad, un reclamo salarial.

El Tribunal también consideró que no se pudo probar que los acusados hayan efectivamente bloqueado la planta e impedido a la distribuidora operar con normalidad entre el 21 y el 26 de febrero de 2021.

Ariel y Gustavo Rey, propietarios de la distribuidora, denunciaron que hasta 2021 habían pagado coimas al sindicato para que los dejen trabajar. Pero ese último año se cansaron y decidieron dejar de pagar el “canon”. Su defensa había estado a cargo de la Asociación Anti Bloqueo y de la abogada Florencia Arietto (además, senadora provincial). Según había planteado la fiscalía, encabezada por María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, Cabaleyro ejerció “intimidación y amenazas” contra los Rey. Básicamente, les pedía dinero con la amenaza de no dejarlos trabajar. Plantearon además que esos bloqueos fueron una “extorsión“ y no un “ejercicio del derecho a huelga“.

Además de Cabaleyro, fueron absueltos otros seis acusados: Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez.

El abogado Mauricio Gugger, a cargo de la defensa del sindicalista, dijo al diario La Opinión de San Pedro que estaba “contento por el trabajo” y remarcó el argumento central de su estrategia: se defendió el derecho a huelga. También adelantó que planea denunciar por falso testimonio a los hermanos Rey. “Hubo intención de faltar a la verdad”, remarcó.

Del otro lado, Gustavo Rey declaró: “No era lo que esperábamos, obviamente. Pero tenemos fe de que la verdad va a triunfar. Esto no es la definición del partido, quedan dos instancias más, todavía. Con este veredicto queda demostrado que se puede hacer cualquier cosa”. Palo para la Justicia.

El juicio contra el sindicalista se extendió durante una semana en la sede del Tribunal Oral Criminal Nº2 de San Nicolás. Ariel Rey relató allí los detalles del conflicto que mantuvo con Cabaleyro y acusó a otro dirigente gremial, Fernando Espíndola, de haber sido el recaudador de un negocio paralelo de los sindicalistas.

Según habían denunciado los empresarios, tras negarse a pagar Cabaleyro ordenó bloqueos de la planta. El primero tuvo lugar el 15 de enero de 2021 y el segundo, más extenso, entre los días 22 y 26 de febrero de ese mismo año. Durante el juicio, la contadora de Rey Distribución estimó en $13.500.00 el perjuicio que sufrieron por esa medida extorsiva. A valor de la época, equivalen a unos 140 mil dólares.

Ahora la Justicia determinó que no se pudo probar dicha pérdida. Cabaleyro, finalmente, fue liberado.