Actualizan subsidios para micros del AMBA

El Gobierno nacional avanzó con un aumento en los subsidios que reciben las empresas de colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) buscando mantener el congelamiento en el boleto tras haberlo aumentado más de un 1.300% desde el inicio de la gestión.

Tras negociar con los representantes de las cámaras empresarias del transporte automotor de pasajeros de jurisdicción nacional que operan en el AMBA, el Ejecutivo actualizó el esquema de compensaciones, que entre octubre y enero alcanzarán más de $101.000 millones por mes, y otorgó más de $38.800 millones en concepto de retroactivos por el periodo junio-septiembre.

Así, busca aplacar los reclamos por la sostenibilidad del servicio que plantearon los empresarios de las líneas nacionales en el último tiempo, que incluyeron la reducción de servicios nocturnos, y evitar que la necesidad de fondos lo afronten los usuarios con mayores aumentos en las tarifas.

Al argumentar la decisión, desde el Ministerio de Economía recordaron que “desde diciembre de 2023, el boleto mínimo del transporte público pasó de $52,96 a $742,81, lo que representa un incremento acumulado del 1.303%”.

En este contexto, entienden que el traslado a tarifas encontró un tope por que lo que indicaron que continúan trabajando para “mejorar las condiciones económicas de prestación del servicio sin que cada incremento de costos deba traducirse necesariamente en una nueva suba de tarifas, procurando equilibrar las necesidades operativas del sistema con el impacto económico sobre los pasajeros”.

Sin subsidios

Con la actualización dispuesta, la administración de Javier Milei fijó que el valor real del pasaje medio si no existieran subsidios del Estado, pasa de $1.657 en septiembre a $1.901,08 por pasajero en octubre y a $2.221,53 por pasajero para enero de 2027.

Actualmente, el boleto mínimo en esas líneas es de $742,81, por lo que el Gobierno nacional subsidia $1.158 en octubre y ascendería a $1.478,72 en enero si no se produce una suba en los próximos meses, haciéndose cargo del 60,9% y el 66,56% del valor total respectivamente.Sin embargo, el costo calculado por el Ejecutivo no es coincidente con las estimaciones empresarias y privadas.

La Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA) considera que el costo real con IVA del boleto actualmente es de $2.588,53.

En tanto, desde el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, estiman que la tarifa sin subsidios asciende a $2.134 al mes de septiembre de 2026 y considerando el IVA transporte escala a $2.358.

De esta manera, ambos cálculos están notoriamente por encima del trazado por la Secretaría de Transporte. Incluso con la aplicación de la actualización prevista de forma completa en enero próximo, el valor oficial seguiría quedando por debajo.