La suspensión de las colocaciones del Bonar 2029 (AO29) por la suba de tasas abrió dudas en el mercado sobre el programa financiero del ministro de Economía, Luis Caputo.

En menos de dos meses, el Gobierno enfrenta el primer desafío: tiene vencimientos por U$S4.400 millones el próximo 9 de enero y deberá reunir dólares por distintas vías. Una de ellas son los préstamos con garantías, sobre los cuales fuentes del quinto piso del Palacio de Hacienda aseguraron a Infobae que las operaciones con la Corporación Andina de Fomento (CAF) y Fonplata ya están cerradas y que los fondos ingresarán en los primeros días de 2027.