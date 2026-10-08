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CON OTROS 14 PAÍSES

Acuerdo con EE UU sobre la “producción excesiva”

X (@SE_mx)

Por Redacción

El Gobierno argentino adhirió a una declaración conjunta de 15 países para cuestionar la sobrecapacidad estructural y la “producción excesiva” en sectores manufactureros. La noticia fue difundida por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) a través de un comunicado. El acuerdo, según detallaron, se cerró durante una reunión de representantes de comercio del G20 realizada en la ciudad estadounidense de Milwaukee.

El documento oficial advierte sobre economías donde la oferta industrial supera de manera persistente a la demanda global por causa de intervenciones ajenas al mercado. El texto evita nombrar directamente a China, pero asocia ese fenómeno con políticas estatales que sostienen la producción por encima de las necesidades reales del planeta.

La inquietud del bloque abarca industrias sensibles como la de los vehículos eléctricos, las baterías, los semiconductores y los paneles solares.

Los firmantes alertan que “la sobreoferta distorsiona los precios internacionales, desalienta inversiones y castiga el empleo local”.

Para frenar este impacto, los gobiernos acordaron crear plataformas de trabajo técnico que funcionarán en conjunto con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esta firma consolida la sintonía comercial del país con las principales potencias occidentales frente a los desequilibrios del mercado global.

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