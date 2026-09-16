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EL EXJEFE DE GABINETE TIENE SEIS DÍAS MÁS PARA RESPONDERLE EL FISCAL

Adorni gana más tiempo en la Justicia

Archivo

Por Redacción

El ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sigue ganando tiempo en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Según trascendió, tiene tiempo hasta el próximo martes 22 de septiembre para responder las 20 preguntas que le remitió el fiscal Gerardo Pollicita para que aclare su situación patrimonial.

En principio, se creía que el plazo vencía ayer, pero fuentes judiciales aclararon que la Justicia le dio 15 días hábiles (no corridos) para contestar. La fecha límite inicial fue hasta el pasado 25 de agosto, pero entonces el exfuncionario pidió una prórroga que caducó el 1º de septiembre, tras lo cual solicitó una nueva extensión que culmina el martes que viene.

Adorni debe esclarecer, entre otras cuestiones, la diferencia de $43.068.549 sin justificar entre sus gastos y los ingresos que tuvo desde que asumió en el gobierno de Javier Milei. A esto se suman otros gastos por unos US$ 402.578,12 relacionados con compra de inmuebles, refacciones y viajes. Si las explicaciones del exvocero no convencen al fiscal, tanto él como su esposa podrían ser citados a indagatoria.

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