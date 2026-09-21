Adorni presentó un escrito para justificar el crecimiento de su patrimonio: "sustentable y verificable"

El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni presentó ante la Justicia un escrito para responder a las dudas del fiscal Gerardo Pollicita y justificar su patrimonio.

El ex funcionario tenía hasta mañana para entregar la documentación solicitada sobre las inconsistencias que surgieron en la investigación, en la causa que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

En el escrito, Adorni asegura que la evolución patrimonial "encuentra sustento razonable y sustentable".

El documento, que consta de 78 páginas, fue presentado en la noche del domingo por su abogado Matías Ledesma y busca responder las 20 preguntas que el fiscal consideró que aún no tenían justificación, entre ellas la compra del inmueble en Indio Cuá y el dinero en efectivo.