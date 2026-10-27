El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, encabezó en el Salón Azul del Senado de la Nación una jornada sobre la prevención del suicidio en jóvenes, junto al decano de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Jorge A. Biglieri, y los docentes e investigadores Martín Etchevers y Cristian Garay.

Durante el encuentro, especialistas presentaron datos sobre la problemática en el país y remarcaron la importancia de fortalecer las estrategias de prevención, detección temprana y acompañamiento. Según las cifras expuestas, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes en Argentina, con una tasa nacional de 11,8 cada 100.000 habitantes. En la provincia de Buenos Aires, el indicador alcanza 11,9, de acuerdo con datos del SNIC-SAT 2025.

Además, entre abril de 2023 y octubre de 2025 se notificaron al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud 22.249 eventos de conducta suicida. Las tasas más elevadas se registraron entre personas de 15 a 24 años.

La actividad reunió a especialistas, legisladores nacionales y provinciales, docentes, profesionales de la salud, representantes de organizaciones sociales e intendentes bonaerenses.

“Este no es un tema ajeno ni lejano. Está en las escuelas, en los clubes, en los barrios y en muchas familias que lo atraviesan en silencio. Por eso quisimos traerlo al Congreso y ponerlo en el centro de la agenda pública, con la voz de quienes más saben”, afirmó Abad.

Prevención y detección temprana

Los disertantes, integrantes del equipo de prevención del suicidio en niños y adolescentes de la Facultad de Psicología de la UBA, abordaron los factores de riesgo y de protección, las estrategias de intervención clínica y la posvención en instituciones educativas, además de la responsabilidad de los medios de comunicación en el tratamiento de estos casos.

Abad destacó que las estadísticas permiten dimensionar el problema, pero subrayó la importancia de atender las situaciones particulares y las señales que pueden advertir el entorno familiar, educativo y social.

“Lo que nos dicen los especialistas es que en la mayoría de los casos hubo señales, y que preguntar y escuchar no empuja a nadie: al contrario, abre una puerta”, sostuvo.

El senador también vinculó la necesidad de abordar la problemática con el debate sobre la ludopatía adolescente y las apuestas online. En ese sentido, consideró que la prevención requiere acuerdos entre distintos sectores políticos y sociales, y planteó la necesidad de actuar antes de que se produzcan situaciones críticas.

Como ejes de trabajo, propuso desarrollar abordajes integrales que articulen las áreas de salud, educación y comunidad; incorporar el conocimiento científico y universitario al diseño de políticas públicas; y fortalecer las redes de acompañamiento entre escuelas, centros de salud, municipios, clubes y familias.

También destacó el rol de las instituciones educativas en la detección temprana y la derivación de situaciones que requieran atención especializada. “La escuela tiene que ser parte de esa red. Docentes formados y acompañados pueden detectar a tiempo y derivar a tiempo”, señaló.

El rol de las políticas públicas

Al cierre de la jornada, Abad hizo referencia a la Ley Nacional de Prevención del Suicidio 27.130, sancionada hace más de diez años, y sostuvo que uno de los principales desafíos es garantizar su implementación en todo el territorio.

“El desafío es que la ley llegue a cada territorio, con recursos, equipos y protocolos que funcionen”, afirmó. También agradeció a la Facultad de Psicología de la UBA por su participación y por contribuir con conocimientos y herramientas para el abordaje de la problemática.

Entre los presentes estuvieron las legisladoras nacionales Mercedes Valenzuela y Karina Banfi; los legisladores provinciales Nerina Neumann y Diego Garciarena; el presidente de la UCR bonaerense, Emiliano Balbín; y la decana electa de la Facultad de Psicología de la UBA, Paula Quattrocchi.

También participaron los intendentes Javier Andrés, de Adolfo Alsina; Pablo Barrena, de Lobería; Román Bouvier, de Rojas; José Castro, de Monte; Miguel Gargaglione, de San Cayetano; Esteban Reino, de Balcarce; Erica Revilla, de General Arenales; y Luciano Spinolo, de Tres Lomas. Entre los dirigentes políticos presentes estuvieron Ariel Bordaisco, Sandra París, Walter Carusso y Mauricio D'Alessandro.

Dónde pedir ayuda: ante una situación de crisis, se puede llamar a la Línea Nacional de Salud Mental al 0800-999-0091, gratuita y disponible las 24 horas. El Centro de Asistencia al Suicida atiende en el 135, desde CABA y el Gran Buenos Aires, o en el (011) 5275-1135 desde el resto del país. Ante una emergencia, llamar al 911.