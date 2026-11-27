Una propiedad valuada en al menos 3,5 millones de dólares está registrada a nombre de Real Central SRL, la sociedad vinculada a Luciano Pantano y su madre, investigados por su presunta relación con el tesorero de la AFA.

El inmueble está ubicado en el barrio La Lonja y habría sido remodelado durante los últimos meses de 2025. Según la información difundida, habría funcionado como alternativa a otra propiedad de Pilar que también está bajo investigación judicial.

El hallazgo fue revelado por una investigación publicada este viernes por el diario Clarín, que accedió a datos del Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos Aires y reconstruyó los movimientos realizados en el inmueble. Según el medio, la sociedad Real Central SRL adquirió el terreno en marzo de 2025 y figura como titular de ambas propiedades.

El nuevo inmueble está ubicado en un predio de 24.150 metros cuadrados, delimitado por las calles Benito Lynch, Ramos Mejía, Tomás Espora y Chile, en el barrio La Lonja, partido de Pilar. Se trata de una superficie superior a las dos hectáreas, donde se realizaron distintas obras y remodelaciones durante los últimos meses.

La sociedad que figura como propietaria tiene como accionistas declarados a Luciano Nicolás Pantano, de 32 años, y a su madre, Ana Lucía Conte, jubilada. Ambos son investigados por la Justicia ante la sospecha de que podrían actuar como presuntos testaferros de Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Una propiedad valuada en al menos 3,5 millones de dólares

Para establecer el valor aproximado del inmueble, la investigación de Clarín tomó como referencia publicaciones inmobiliarias en plataformas como Zonaprop, Argenprop y Mercado Libre, además de consultas a inmobiliarias de la zona.

De acuerdo con esas estimaciones, un terreno de esas dimensiones tendría un valor cercano a los 2,5 millones de dólares. A esa cifra se sumarían las construcciones y remodelaciones, cuyo costo fue calculado en alrededor de un millón de dólares.

De esa manera, el valor total de la propiedad alcanzaría, como mínimo, los 3,5 millones de dólares. Sin embargo, según los testimonios recogidos por el diario entre vecinos del lugar, el monto podría ser superior.

Las remodelaciones y la relación con la otra mansión

Uno de los aspectos que llamó la atención durante la investigación fue la velocidad con la que se realizaron los trabajos en la quinta. Según reconstruyó Clarín a partir de imágenes y testimonios, las primeras tareas de poda comenzaron en agosto de 2025, mientras que hacia fines de septiembre se iniciaron las remodelaciones.

Para el 30 de noviembre ya podían observarse modificaciones en los techos y en el sendero de ingreso por la calle Chile. También se registraban trabajos en la pileta y en el sector donde posteriormente se instaló una cancha de pádel.

Las obras se intensificaron durante diciembre y continuaron en enero de 2026. Según la publicación, para el 14 de enero buena parte de las intervenciones ya estaban prácticamente terminadas.

La propiedad presenta, además, algunas características similares a las de la otra mansión de Pilar vinculada a Real Central SRL. Entre ellas se mencionan los materiales utilizados en los techos, los colores de determinadas estructuras, la cancha de pádel, la pileta y algunos componentes de las rejas y los senderos.

Otro elemento señalado por la investigación es la presencia de una estatua de un caballo, una figura que también aparece en la primera propiedad y que, según el diario, estaría relacionada con la afición de Toviggino y su entorno por la actividad ecuestre.

Reuniones, fiestas y una mesa de póker

La investigación periodística también recogió testimonios de vecinos que aseguraron haber escuchado celebraciones y reuniones en la segunda quinta, particularmente los miércoles por la noche, aunque también en otros días.

De acuerdo con esas fuentes, en el inmueble se habría instalado una mesa de póker que anteriormente funcionaba en la otra mansión de Pilar. Las partidas se realizaban durante la noche y se extendían hasta la madrugada.

En ese contexto, Clarín recordó que en mayo había publicado información sobre encuentros de póker que se desarrollaban en la primera propiedad y en los que, según sus fuentes, habrían participado jueces, fiscales, operadores judiciales y personas vinculadas al entorno de Toviggino.

Entre los nombres mencionados en aquella investigación figuraba Carlos Alberto Mahiques, titular de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal y padre del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

La eventual utilización de la segunda propiedad para esas reuniones es uno de los aspectos que todavía deberán ser esclarecidos.

El traslado de objetos antes del allanamiento

Otro punto de la investigación está relacionado con los movimientos registrados antes del allanamiento realizado en la primera mansión de Pilar, el 12 de diciembre de 2025, por orden del juez federal Daniel Rafecas.

Según publicó Clarín, durante los días previos al procedimiento se habrían retirado objetos personales y otros elementos que podían vincular a Toviggino con el inmueble. La semana anterior al operativo, el magistrado había dispuesto una custodia policial para registrar los ingresos y egresos de personas y vehículos.

Sin embargo, de acuerdo con testimonios recogidos por el diario, parte de los objetos habría sido trasladada a la segunda quinta. Algunas personas que trabajaron en la primera propiedad señalaron que los movimientos se realizaron utilizando vehículos particulares y que determinados elementos habrían sido quemados.

La publicación también identificó a personas del entorno de los propietarios que habrían intervenido en esos traslados. No obstante, no se determinó judicialmente qué objetos fueron efectivamente llevados a la nueva propiedad ni si permanecen allí.

Tampoco hay información confirmada sobre un eventual traslado de caballos o automóviles entre ambos predios. Según las fuentes consultadas por Clarín, durante diciembre de 2025 se registraron numerosos movimientos en la segunda quinta.

La sociedad detrás de las dos propiedades

Real Central SRL aparece como un elemento central en la conexión entre ambos inmuebles. La empresa tiene como accionistas declarados a Pantano y Conte, quienes quedaron bajo investigación judicial por su presunta vinculación con el patrimonio atribuido a Toviggino.

Pantano, oriundo de San Justo, también tuvo participación en el ámbito deportivo. Fue tesorero y secretario general del club Almirante Brown, que compite en la Primera Nacional, y presidió la Asociación Argentina de Futsal, entidad afiliada a la AFA.

Además, su nombre aparece relacionado con Maximiliano Levy, dirigente de Almirante Brown y prosecretario ejecutivo de la AFA, señalado por su cercanía con Toviggino.

La primera mansión, también registrada a nombre de Real Central SRL, comprende un predio de aproximadamente 10,5 hectáreas y fue valuada en unos 20 millones de dólares. Allí se encontraron 54 vehículos entre automóviles y motocicletas, además de dos kartings. El lugar también cuenta con caballerizas, instalaciones ecuestres, canchas deportivas, pileta y helipuerto.

La segunda propiedad se encuentra a unos 11 kilómetros de distancia, un trayecto que puede recorrerse en aproximadamente 20 minutos en automóvil, según las condiciones del tránsito.

La aparición de este segundo inmueble suma un nuevo capítulo a las investigaciones sobre los bienes registrados a nombre de Real Central SRL y sus posibles vínculos con el tesorero de la AFA. Mientras avanzan las actuaciones judiciales, todavía quedan por determinar la procedencia de los fondos utilizados para adquirir y remodelar las propiedades, quiénes fueron sus usuarios efectivos y qué relación concreta tuvieron con Toviggino.