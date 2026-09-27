Afirman que la pobreza podría rondar el 45%

La pobreza creció en la primera mitad de 2026, por primera vez en cinco semestres, debido a la combinación del avance en el costo de las canastas básicas y el deterioro en los ingresos de los argentinos. Según la medición actual del INDEC, el porcentaje ascendió al 32,3%, aunque todavía está bastante por debajo de los niveles de 2023. Sin embargo, si se actualizase la metodología, la cifra sería considerablemente más alta y la comparación contra el fin del gobierno del Frente de Todos sería mucho más ajustada.

A partir de los datos oficiales del INDEC, la consultora Equilibra actualizó su medición alternativa, que utiliza las canastas básicas con los patrones de consumo de 2017/2018, en lugar de usar los de 2004/2005 como ocurre actualmente, y corrige las distorsiones por subdeclaración de ingresos, ya que existe un consenso generalizado de que, a partir de 2024, mejoró considerablemente la captación de ingresos por parte del INDEC (las hipótesis sobre los motivos son varias e incluyen, por ejemplo, la mera desaceleración de la inflación o una mayor fineza en los cuestionarios de la EPH).

La estimación dio como resultado que la pobreza habría subido al 44,9%. En términos de dinámica, las variaciones no parecen diferir mucho de las observadas desde 2025.

BIENES DE PRIMERA NECESIDAD

Según la consultora Equilibra, el ascenso respondió, por un lado, a que “los bienes de primera necesidad treparon por encima de la inflación en la primera mitad de 2026”. En efecto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), umbral de indigencia, subió 21,6% y la CBT 19,8%, contra un alza del 16,8% en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En paralelo, agregaron, se observa una caída de ingresos. “Si bien aún no disponemos de los microdatos de ingresos detallados de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del segundo trimestre, el panorama hasta el primer trimestre arrojaba una caída trimestral real para asalariados formales (-4,5%) y cuentapropistas (-11,6%), mientras que los asalariados informales habían mejorado (+3%). A su vez, la publicación de pobreza de INDEC reveló que el ingreso per cápita familiar (que suma ingresos no laborales) cayó 4,5% real en el semestre, por lo que existen indicios de que en el segundo trimestre los ingresos laborales también se contrajeron en términos reales”, profundizó la entidad.