Afirman que por el bajo consumo se adelantó la “economía electoral”

El economista Jorge Vasconcelos advirtió que se adelantó “el modo electoral” sobre el nivel de actividad en la Argentina a raíz de la debilidad de indicadores de consumo, actividad y empleo, aunque consideró que aún pueden modificarse.

“La incertidumbre por el clásico ciclo pendular de las políticas en nuestro país ganó espacio en los últimos sesenta días, pese a la distancia hasta las presidenciales. En parte, esto debe atribuirse a la debilidad de indicadores vinculados al consumo, la inversión y el empleo, con un nivel de actividad que podría deparar dos trimestres consecutivos en declinación, el segundo y el tercero”, señaló el trabajo de Vasconcelos para IERAL.

El documento fue ponderado por el ex ministro de Economía Domingo Cavallo quien lo calificó como “muy bueno”.

“El mensaje de estos informes a lo largo de 2026 ha sido recurrente: el riesgo político podía llegar a anticiparse y contaminar los mercados si el Gobierno no pasaba a una nueva fase del plan de estabilización, ya que el esquema monetario en aplicación está provocando un sobreajuste de la economía, que recae sobre los sectores focalizados en el mercado interno”, explicó Vasconcelos.

El economista apuntó a la política monetaria y la falta de crédito: “Aunque desde marzo 2026 se intentó quitarle volatilidad a las tasas de interés de cortísimo plazo, no se aportó suficiente horizonte ni compromiso con el “corredor de tasas” entre el 20% y el 25% anual, ni se explicitó regla alguna para la evolución de determinado agregado monetario”.

Al igual que la directora de Eco Go, Marina Dal Poggetto, Vasconcelos pone el foco en el programa financiero y en la falta de certeza sobre su cumplimiento.

“¿Por qué el programa financiero no está logrando aportar certezas suficientes y el riesgo país se ubica en 600 puntos? “Un supuesto que puede pecar de optimista es el saldo estimado de 3,7 mil millones de dólares que dejaría la ejecución del programa financiero”.