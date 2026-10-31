Aflojó la presión sobre el dólar oficial y retrocedió

El dólar oficial aceleró la baja sobre el cierre de la última de jornada de octubre y encontró un respiro a la presión alcista de los últimos días, y en un mercado que continúa atento a la decisión del Banco Central (BCRA) de frenar la compra de reservas.

El tipo de cambio mayorista bajó $5 hasta los $1.534 para la venta y se alejó de su máxima cotización nominal en $1.542, que alcanzó durante los últimos días. A su vez, la distancia con el techo de la banda cambiaria, hoy a $1.950,57, también se sostuvo cerca de su máximo histórico, al permanecer a 26,89%.

En la semana, el dólar oficial aumentó $4,50 y marcó su tercera suba semanal consecutiva. En octubre, escaló $17 (+1,1%), por debajo de la inflación esperada para este mes, entre el 1,8% y el 2%.

La reciente suba de la cotización oficial estuvo asociada a una demanda de cobertura más activa ante la proximidad del cierre de mes, más la presión ejercida por la devaluación del real en Brasil, .