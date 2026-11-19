El cruce público entre Javier Milei y Domingo Cavallo volvió a escalar con un nuevo intercambio de acusaciones sobre algunas de las decisiones económicas más controvertidas de las últimas décadas. Luego de que el Presidente acusara al ex ministro de Economía de tener un “prontuario de expropiaciones”, Cavallo respondió con una crítica directa al cambio de postura del mandatario y lo comparó con los “populistas de izquierda”.

“Ahora Milei piensa como los populistas de izquierda sobre hechos históricos, muy diferente a como lo hacía en 2020. ¿Cuándo interpretaba bien los hechos históricos, entonces o ahora?“, disparó el economista en una entrada en su blog oficial. Y dijo que la lectura actual del jefe de Estado sobre los hechos de 1982, 1991 y 2001 “coincide con la que la izquierda y los populistas siempre me atacaron”.