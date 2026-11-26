Dicen que un sector reducido pero influyente de empresarios del llamado círculo rojo hizo contactos con dirigentes políticos no peronistas para pedirles que respalden al presidente, Javier Milei. Les preocupa que una derrota oficialista en las elecciones presidenciales del próximo año abra la puerta a un regreso del peronismo kirchnerista (encabezado por Axel Kicillof o Sergio Massa, condicionados por el peso electoral de Cristina Kirchner en los sectores populares y parte de la clase media).

Es que los empresarios ven un debilitamiento político y económico del oficialismo. A diferencia de comienzos de año, cuando la reelección parecía segura, creen que ahora prevalece la incertidumbre.

Los últimos datos de la economía, los preocupa: recesión técnica y la proyección de un crecimiento moderado para 2027. Además, subas de precios y tarifas, mayor riesgo país y un dólar más alto que hace un año, además de la rigidez ideológica del Presidente.

Entonces miran las encuestas y advierten una complicación en la reelección de Milei, aunque el mandatario y su equipo busquen instalar que ganan en primera vuelta.

Dificultades en el Congreso

Pese a haber ganado las elecciones legislativas de octubre de 2025, el oficialismo enfrenta un escenario mucho más ajustado. El Gobierno tuvo que ceder terreno para lograr apenas un dictamen de comisión en el Senado rumbo a la suspensión de las PASO (reforma que exige mayorías absolutas en ambas cámaras: 37 senadores y 129 diputados) y sufrió la caída de una sesión en Diputados por falta de quórum, donde se debatían proyectos vinculados a las islas Malvinas y a la autonomía del Banco Central.

Los empresarios destacan el respaldo de sectores del radicalismo y del PRO a la suspensión de las PASO. Pero el oficialismo sabe que no tiene crédito abierto con los aliados.