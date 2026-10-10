Al final, lo dijo: Katopodis blanqueó que quiere ir por la Gobernación

Gabriel Katopodis es uno de los dirigentes del kicillofismo con intenciones de suceder al actual gobernador. Su nombre aparece dentro de una nómina en la que figuran otros dirigentes como los intendentes Julio Alak (La Plata), Jorge Ferraresi (Avellaneda), y algunos ministros, entre ellos, Carlos Bianco y Andrés Larroque.

Para Katopodis, ministro de Infraestructura, llegó el tiempo de acelerar el paso. Y luego de evitar definiciones tajantes durante varios meses, finalmente blanqueó en las últimas horas sus deseo de ser candidato a gobernador.

“Por supuesto que me gustaría conducir los destinos de esta provincia”, aseguró durante una visita que realizó a Mar del Plata.

“Me siento con la confianza suficiente para encarar todos los cambios y darle continuidad a lo que está haciendo Axel”, agregó en diálogo con Radio Brisas, y destacó la necesidad de elegir los candidatos del peronismo en las Primarias. “Los tiene que elegir la gente. Tiene que haber PASO”, afirmó.

Más allá de los aspirantes del MDF, en La Cámpora quien aparece con proyección para competir en 2027 es Mayra Mendoza, diputada provincial y ex intendenta de Quilmes. En la vereda de los intendentes peronistas, también se anota a Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas y de buen vínculo con el cristinismo.

También suenan nombres como el actual intendente de San Fernando, Juan Andreotti, del riñón massista, y su par de Pilar, Federico Achával, que integra la Liga de Intendentes. Desde ese mismo sector se menciona al lomense Federico Otermín.