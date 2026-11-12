El papa León XIV dejó una de las postales más emotivas de su visita a la Argentina, pero su despedida terminó envuelta en una inesperada polémica. Horas después de publicar un mensaje en el que aseguró que el país tenía "dos Papas", uno nacido en Buenos Aires y otro por adopción, el Pontífice eliminó el tuit de sus redes sociales y también desapareció una publicación similar de Instagram.

El mensaje había sido difundido el miércoles 11 de noviembre, cuando León XIV ya había partido rumbo a Perú, después de una visita que estuvo marcada por multitudinarias convocatorias, muestras de afecto y distintos homenajes a su antecesor, el papa Francisco.

"Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido Papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa, por eso, pueden decir que este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción", había escrito en su cuenta oficial @Pontifex_es.

La frase generó una enorme repercusión entre los argentinos. El Papa no solamente había destacado el cariño recibido, sino que había expresado un vínculo de pertenencia con el país, al punto de incluirse simbólicamente dentro de la historia argentina junto a Jorge Bergoglio.

La despedida también tenía una referencia especial a la Virgen de Luján: "Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján. ¡Hasta siempre mi querida Argentina!".

Sin embargo, pocas horas después el mensaje desapareció. La decisión abrió interrogantes y dio lugar a distintas versiones sobre una posible intervención de las autoridades de comunicación de la Santa Sede.

Una de las explicaciones que tomó fuerza fue la de un supuesto conflicto dentro del Vaticano. El periodista Eduardo Feinmann sostuvo que la publicación habría generado un roce diplomático en la Santa Sede porque la institución busca evitar que el Papa exprese un favoritismo tan marcado hacia un país en particular.

"La Santa Sede impide mostrar tanto favoritismo por un país, pero él lo siente en el alma y en el corazón", explicó Feinmann en Radio Mitre. Según su versión, el mensaje habría generado incomodidad por el tono de identificación nacional que utilizó el Pontífice.

De todos modos, hasta el momento no existe una confirmación oficial de que haya habido una reprimenda o un conflicto diplomático. Otra reconstrucción, señala que el equipo de comunicación vaticano habría difundido una frase que estaba en el discurso preparado para la misa de Luján, pero que León XIV finalmente decidió no pronunciar. Al advertir la diferencia, las autoridades de comunicación ordenaron retirar las publicaciones.