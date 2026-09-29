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Alak distinguió al director de la Real Academia Española

El reconocimiento a Santiago Muñoz Machado tuvo lugar en el Palacio Municipal en el marco de su visita a La Plata con motivo de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, que se enmarca en la Semana de la Hispanidad

Por Redacción

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó este martes en el Salón Dorado del Palacio Municipal el acto de distinción como Visitante Ilustre y Huésped de Honor al director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado. Además, la Municipalidad formalizó su adhesión a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible. 

La ceremonia contó con la destacada participación del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Torres, y el presidente de la Academia Argentina de Letras, Rafael Oteriño. La misma se desarrolló en el marco de la visita de Muñoz Machado a la ciudad con motivo de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible.

"La lengua es una obra horizontal, viva y cotidiana y es la construcción plural que da sustancia a los hechos y vigor a los derechos. El derecho a comprender es parte inseparable del derecho a la justicia", expresó Alak. 

"Cuando la justicia se expresa en un lenguaje claro, comprensible por todos, todas, responde a su verdadera esencia. Sin esa accesibilidad no hay verdadero Estado de derecho", agregó; y ratificó: "La adhesión a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro testimonia un compromiso institucional hoy materializado en La Plata como sede de la tercera convención de lenguaje claro y accesible".

En esta oportunidad, se llevó a cabo la entrega de la distinción de Visitante Ilustre y Huésped de Honor al Dr. Don Santiago Muñoz Machado, como también la Llave de la Ciudad. Los decretos fueron otorgados por el Departamento Ejecutivo y el Honorable Concejo Deliberante. 

Por su parte, Muñoz Machado valoró: "Este homenaje es demasiado grande, es un premio a todos mis colegas bien merecido por haber luchado por la lengua española durante 300 años". 

Asimismo, indicó que "esta de La Plata será una convención histórica. Hemos dado un paso importante, creemos que el lenguaje claro es una obligación constitucional de los poderes públicos y un derecho para los ciudadanos"; y afirmó: "Hemos conseguido convertir el movimiento en favor del lenguaje claro en el movimiento Panhispánico más importante que ha enfrentado la Real Academia en toda su historia".

Cabe destacar que este homenaje destaca la figura de Muñoz Machado como trigésimo primer Director de la Real Academia Española (RAE), Presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) y su distinguida trayectoria como jurista, catedrático, y escritor galardonado con, entre otros, el Premio Nacional de Ensayo y el Premio Nacional de Historia en España.

Como parte de la agenda institucional, La Plata será sede de la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, organizada por la Suprema Corte de Justicia bonaerense y la Real Academia Española y prevista para el jueves 1 y el viernes 2 de octubre.

A su turno, Tornes aseguró: "Esta tercera Convención Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible es un hito para la Corte, pero no es el comienzo; en realidad, esto nació hace varios años, cuando en agosto de 2019 la Corte adhirió a la Red Argentina de Lenguaje Claro. A partir de ahí, fue transformando el lenguaje claro y accesible en una política de Estado del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires".

"Esto significa que las decisiones judiciales deben ser comprendidas por la persona a la que van dirigidas. Lenguaje claro significa decisiones jurisdiccionales en un lenguaje accesible y comprensible; en definitiva, tiene que ver con la calidad del servicio de justicia. Una justicia que habla y escribe en un lenguaje oscuro no es una justicia democrática", concluyó.

Cabe destacar que la Municipalidad de La Plata firmó su adhesión a la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, sumándose a la iniciativa destinada a promover una comunicación clara y accesible. Del mismo modo, se formalizó la declaración del encuentro de interés municipal, cultural, educativo y social.

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