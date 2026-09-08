Durante la apertura del Congreso Productivo Bonaerense, el intendente destacó que “nuestra provincia es el gran motor productivo nacional” y que “Buenos Aires aporta el 40 % del PBI nacional”. Estuvieron presentes los ministros Augusto Costa, Javier Rodríguez, Walter Correa y Cristina Alvarez Rodríguez.

El intendente de La Plata, Julio Alak, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participaron este martes de la cuarta edición del Congreso Productivo Bonaerense, que se extenderá hasta mañana en el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha.

"El plan económico del gobierno nacional perjudica gravemente a la Provincia de Buenos Aires, que privilegia los negocios financieros y las exportaciones de productos mineros y energía, discriminando a la industria y al comercio bonaerense", sostuvo Alak.

En esa línea, ratificó: “Somos orgullosamente la principal provincia productiva del país; aportamos el 40 % del PBI nacional gracias a un gran gobernador que tiene en claro que la salida es con producción y valor agregado; este congreso viene a reafirmar el principio de la provincia de Buenos Aires como motor de la economía argentina”.

“Nuestra vitalidad ratifica que, lejos de estar ‘oxidada’, Buenos Aires es el gran motor productivo nacional”, continuó el mandatario, y enfatizó: “Los bonaerenses sabemos que la salida y el crecimiento es con producción y trabajo, porque esos valores están en nuestra esencia y lo hemos demostrado históricamente”.

Por su parte, Kicillof sostuvo: “Llevamos adelante esta 4° edición del Congreso Productivo Bonaerense en un contexto nacional sumamente crítico, con caídas históricas en la industria, la construcción, el turismo, las economías regionales y la agricultura familiar”. “Nos encontramos frente a un plan económico nacional que fue diseñado para destruir el capital, el conocimiento y el esfuerzo acumulados durante años por parte de los trabajadores, las pymes, los comerciantes y productores bonaerenses”, añadió.

“El Gobierno nacional aplica un programa que ataca a la inmensa mayoría de nuestro pueblo. No es algo casual ni transitorio: hay una política encaminada a construir un país primarizado en lo productivo, precarizado en lo laboral y dependiente en lo geopolítico”, dijo el gobernador, y aseguró: “En este mundo en transición, ningún país destruye sus capacidades industriales y su sistema científico; lo que está haciendo Milei con la industria y la ciencia argentina es criminal, irracional y profundamente contrario al interés nacional”.

La jornada contó con la presencia del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa; el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; y la jefa de Asesores del Gobernador, Cristina Alvarez Rodríguez.

También participaron los intendentes de Berisso, Fabián Cagliardi; Ensenada, Mario Secco; Salliqueló, Ariel Succurro; y General Alvarado, Sebastián Ianantuony; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; y el diputado nacional Jorge Taiana, entre otras autoridades y referentes del sector.

“Estamos felices de hacer esta cuarta edición”, sostuvo Costa, y agregó: “Hacerlo en la capital de la provincia de Buenos Aires no es menor; hoy La Plata se convierte en la capital productiva de la provincia. Este evento tiene como lema ‘El valor de producir’ y entendemos que hoy, más que nunca, para producir valor hay que tener coraje y convicción. Pensar la región capital es pensarla con todos los municipios y actores productivos que la componen”.

Asimismo, Rodríguez afirmó: “Estamos convencidos de la necesidad y la importancia de estos congresos que vinculan al sector productivo con el científico tecnológico, y con quienes toman las decisiones del sector público”.

En la misma línea, Alvarez Rodríguez manifestó: “Es un enorme orgullo como bonaerense estar acompañando este encuentro, que es una enorme oportunidad para que el sector privado y el sector público puedan encontrarse, debatir y construir políticas conjuntas para salir de esta jornada mejores”.

EL CONGRESO

Bajo el lema “El valor de producir”, el congreso es un espacio plural de debate sobre políticas públicas y estrategias de desarrollo organizado por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, que reúne a representantes de empresas, cooperativas, cámaras, sindicatos, universidades, organismos públicos, la comunidad científica y referentes políticos.

La programación incluye 37 paneles y diversas mesas de trabajo distribuidas en cuatro salas temáticas: Innovación para la producción; Infraestructura para la producción; Herramientas para la producción y el trabajo; y Desarrollo local. Además, cuenta con actividades para los sectores productivos de los 135 municipios y un espacio de exposición de proyectos, dispositivos y prototipos surgidos del Fondo de Innovación Tecnológica de Buenos Aires (FITBA).

En sus primeras tres ediciones, realizadas en 2023, 2024 y 2025, el Congreso Productivo Bonaerense reunió a más de 6.600 participantes de distintas regiones y sectores productivos de la Provincia y del país.