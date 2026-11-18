El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó un acto institucional en conmemoración del 54º aniversario del histórico abrazo entre Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín, acontecido en 1972 como un hito de diálogo democrático y reconciliación nacional.

“Ese abrazo abrió una luz de convivencia y encuentro para superar, juntos, el lenguaje tiránico de la dictadura que había pretendido anular para siempre la política en nuestro país”, sostuvo el jefe comunal, y agregó: “Fue una demostración de coraje cívico y de conciencia social, fue la convicción de que el adversario no es un intruso en la patria, sino un protagonista que representa a parte del pueblo”.

“Cincuenta y cuatro años después, aquella sigue siendo una de las imágenes más generosas y elocuentes que nos deja la práctica política nacional, felizmente recuperada”, continuó Alak, y expresó: “Les pido que, cuando el desacuerdo se vuelva insulto, nos acordemos de dos caballeros en una puerta de Vicente López, bajo el cielo de noviembre, demostrando que se puede discrepar sin dejar de ser hermanos”.

Estuvieron presentes durante la jornada Emiliano Balbín, presidente de la UCR Buenos Aires y nieto de Ricardo; Federico Ayllón, presidente de la UCR La Plata; Andrés García, miembro de la Comisión Permanente de Homenaje a Ricardo Balbín; y Guillermo Cara, secretario de Gobierno de la Municipalidad, entre otras autoridades locales y referentes de la UCR y el peronismo.

“Ese abrazo hoy simboliza el entendimiento de las diferencias, la concordancia a pesar de las disidencias y poder entender que, como lo decía Balbín, el país se realizará sobre la base de la unión de los argentinos”, destacó Emiliano Balbín.

Asimismo, García reflexionó: “Este abrazo dio por terminado un enfrentamiento entre dos líderes que representaban efectivamente a la comunidad toda de la República Argentina y le decían que el camino era la unión nacional sobre la paz de los argentinos. Y la Municipalidad de La Plata, a través de su intendente, Julio Alak, ha tenido esta deferencia y esta idea extraordinaria de celebrarlo en lo que es el Paseo de la Unión Nacional Ricardo Balbín”.

Finalmente, Ayllón indicó: “Estos son hechos que hay que celebrar, es un momento en el cual dos sectores que tenemos un mismo origen popular y tenemos un mismo fin, que es la felicidad y el bienestar del pueblo, nos tenemos que sentar a escucharnos, a diferenciarnos, a discutir, pero teniendo perfectamente claro esas cuestiones. En momentos difíciles como estos creemos que hay que profundizarlos y trabajarlos”.

El encuentro se desarrolló en el Paseo de la Unión Nacional Ricardo Balbín, emplazado en la plazoleta de 13 y 53, que alberga el busto en homenaje al emblemático líder de la Unión Cívica Radical.

El objetivo de la actividad fue poner en valor el significado histórico y político del encuentro entre Perón y Balbín, reafirmando la vigencia del diálogo, la convivencia democrática y la unidad nacional en el ámbito de la capital bonaerense.

Cabe recordar que el histórico abrazo representa uno de los hitos políticos e institucionales más significativos del siglo XX en la Argentina, simbolizando el fin de cerca de tres décadas de profunda antinomia y enfrentamiento entre el peronismo y el radicalismo.