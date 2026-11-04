Alak participó de un congreso sobre ambiente y desarrollo sostenible en La Plata

El encuentro fue organizado por la Universidad Católica de La Plata y reunió a especialistas e instituciones para debatir sobre educación ambiental, preservación del agua, energías limpias y planificación urbana. El intendente destacó la vigencia de la encíclica Laudato Si’, impulsada por el papa Francisco.

El intendente de La Plata, Julio Alak, participó este miércoles de la apertura del Primer Congreso Ambiental “Laudato Si: Un encuentro por la Casa Común”, organizado por el Observatorio Socioambiental de la Universidad Católica de La Plata (UCALP).

La actividad se desarrolló en la sede de la institución y estuvo centrada en los desafíos ambientales y el desarrollo sostenible, con una agenda que incluyó debates sobre educación, preservación de los recursos naturales, energías limpias, agroecología e inclusión social.

Durante la apertura, Alak destacó la importancia de generar espacios de reflexión sobre la problemática ambiental y sostuvo que se trata de una cuestión vinculada también con la justicia social.

“Celebro que esta alta casa de estudios abra sus puertas para pensar en nuestra gran casa compartida”, expresó el jefe comunal. En ese sentido, señaló que abordar la cuestión ambiental implica asumir el trabajo impulsado por el papa Francisco a través de su encíclica Laudato Si’ y su continuidad durante el pontificado de León XIV.

“Desde que el primer papa argentino nos legara la encíclica Laudato Si’, hace ya más de diez años, sabemos que la crisis ambiental y la pobreza forman parte de una misma cuestión social”, afirmó.

Además, consideró que la Iglesia tiene un papel importante en la defensa de los valores vinculados con el cuidado del ambiente y la convivencia. “Sin cuidado de la creación no hay justicia, y sin justicia no habrá paz posible”, remarcó.

Del acto participaron la rectora de la UCALP, Rita Gajate; el presidente del Concejo Deliberante, Marcelo Galland; y el director del Observatorio Socioambiental, Federico Ciappina, entre otras autoridades.

Los ejes del congreso ambiental

El encuentro se organizó en torno a tres ejes temáticos: Gestión y Prácticas Ambientales; Acción Educativa y Social; y Soberanía, Urbanismo e Inclusión.

La programación incluyó mesas de debate y exposiciones de especialistas y representantes de distintas instituciones sobre el cuidado del ambiente, la preservación del agua potable como derecho humano, las energías limpias y el desarrollo industrial sostenible.

También se abordaron cuestiones relacionadas con la agroecología, la soberanía alimentaria, la planificación urbana y el compromiso comunitario, además del pensamiento del papa Francisco sobre la ecología integral.

En otro tramo de su intervención, Alak cuestionó la denominada cultura del descarte y planteó la necesidad de promover una economía que tenga como prioridad a las personas.

“La ecología integral se construye en el territorio, con los municipios, las organizaciones intermedias, las parroquias, las escuelas y las cooperativas”, sostuvo.

En esa línea, destacó la firma del Pacto Regional Borgo Laudato Si’, una iniciativa vinculada con el proyecto impulsado por Francisco en Castel Gandolfo, Italia. Según expresó, el compromiso apunta a transformar los principios de la encíclica en acciones concretas.

Arte y propuestas sobre el cuidado del ambiente

El congreso también incluyó una exposición de artistas locales con obras inspiradas en Laudato Si’. Se presentaron pinturas de paisajes y cuencas de la región, fotografías sobre biodiversidad y esculturas realizadas con materiales recuperados.

Además, se dispusieron espacios temáticos y muestras sobre educación ambiental, producción agroecológica, soberanía alimentaria y acciones sociales en barrios vulnerables.

La agenda contempló, por último, la presentación de proyectos industriales con certificación sostenible y del Pacto Regional Borgo Laudato Si’, como parte de las iniciativas orientadas a promover el desarrollo sostenible y el cuidado de la Casa Común.