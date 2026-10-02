Alak participó del festejo por el Día del Jubilado en el Club Circunvalación de Villa Elvira

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó la celebración por el Día del Jubilado que se desarrolló en el Club Circunvalación de Villa Elvira y reunió a representantes de alrededor de 50 centros de jubilados. “Es una alegría compartir este encuentro y reconocer a quienes, con años de trabajo y compromiso, hicieron y siguen haciendo un aporte enorme. Queremos una ciudad que valore a sus personas mayores, las acompañe y genere cada vez más espacios para que puedan encontrarse, participar y disfrutar”, expresó Alak, quien estuvo acompañado por Nicolás Carvalho, secretario local de Desarrollo Social.

La apertura contó con la participación del Coro Municipal de Personas Mayores y el ingreso de las Banderas Nacional, Provincial y Municipal. Además, hubo presentaciones musicales a cargo de Gorrión Mazzeo, Mónica Romano y Marcelo Gabriel, baile y un sorteo.

La conmemoración también incluyó la entrega de reconocimientos a Olga Agostini, de La Josefa; Luis Garavaglia, de Barrio PAMI; Lidia Godoy, de Jóvenes Con Experiencia; José Alunno, de Rumbo; Claudia González, de Sol De La Cumbre; Lidia Calle, de Abuelos Artesanos; y Edith Somma, de UPCN.

Cabe recordar que el Día del Jubilado se celebra cada 20 de septiembre con el objetivo de reconocer la trayectoria y el aporte de los adultos mayores al desarrollo del país. La fecha conmemora la sanción, en 1904, de la Ley N.° 4.349, que creó la primera Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones y sentó las bases del sistema previsional argentino. El acto se desarrolló en la institución ubicada en 7 entre 77 y 78 y contó con la presencia del secretario General de la Municipalidad, Norberto Gómez, y la secretaria de Educación, Paula Lambertini, entre otras autoridades.