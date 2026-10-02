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Alak participó del festejo por el Día del Jubilado en el Club Circunvalación de Villa Elvira

La jornada reunió a representantes de alrededor de 50 centros de jubilados y contó con música, danza, reconocimientos y propuestas recreativas.

Por Redacción

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó la celebración por el Día del Jubilado que se desarrolló en el Club Circunvalación de Villa Elvira y reunió a representantes de alrededor de 50 centros de jubilados. “Es una alegría compartir este encuentro y reconocer a quienes, con años de trabajo y compromiso, hicieron y siguen haciendo un aporte enorme. Queremos una ciudad que valore a sus personas mayores, las acompañe y genere cada vez más espacios para que puedan encontrarse, participar y disfrutar”, expresó Alak, quien estuvo acompañado por Nicolás Carvalho, secretario local de Desarrollo Social.

La apertura contó con la participación del Coro Municipal de Personas Mayores y el ingreso de las Banderas Nacional, Provincial y Municipal. Además, hubo presentaciones musicales a cargo de Gorrión Mazzeo, Mónica Romano y Marcelo Gabriel, baile y un sorteo.

La conmemoración también incluyó la entrega de reconocimientos a Olga Agostini, de La Josefa; Luis Garavaglia, de Barrio PAMI; Lidia Godoy, de Jóvenes Con Experiencia; José Alunno, de Rumbo; Claudia González, de Sol De La Cumbre; Lidia Calle, de Abuelos Artesanos; y Edith Somma, de UPCN. 

Cabe recordar que el Día del Jubilado se celebra cada 20 de septiembre con el objetivo de reconocer la trayectoria y el aporte de los adultos mayores al desarrollo del país. La fecha conmemora la sanción, en 1904, de la Ley N.° 4.349, que creó la primera Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones y sentó las bases del sistema previsional argentino. El acto se desarrolló en la institución ubicada en 7 entre 77 y 78 y contó con la presencia del secretario General de la Municipalidad, Norberto Gómez, y la secretaria de Educación, Paula Lambertini, entre otras autoridades.

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