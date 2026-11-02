El jefe comunal, Julio Alak, recorrió las obras de restauración y puesta en valor del Teatro del Lago junto al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, y el presidente de AUBASA, José Ramón Arteaga.

Durante la visita al Anfiteatro Martín Fierro, ubicado en el Paseo del Bosque, las autoridades supervisaron los trabajos de recuperación del histórico espacio cultural, que contemplan intervenciones en el edificio, el sector de plateas y el entorno.

Posteriormente, visitaron el inicio de las obras en avenida 155 entre 32 y 44, en Melchor Romero, y finalizaron la recorrida en el nuevo distribuidor de la Autopista Buenos Aires-La Plata en City Bell.

Al respecto, el jefe comunal expresó: “Estamos llevando adelante obras que son estratégicas para el futuro de La Plata: por un lado, la recuperación patrimonial y cultural del Teatro del Lago, un símbolo de nuestra identidad que estuvo años abandonado y que hoy vuelve a tener el lugar que merece en el corazón del Bosque; y por otro, obras viales y de infraestructura fundamentales como la pavimentación integral de la avenida 155 y el distribuidor de City Bell”.

Asimismo, Alak destacó que “son intervenciones que mejoran la conectividad, ordenan el crecimiento de la ciudad, fortalecen la seguridad vial y ponen en valor nuestro patrimonio histórico. Lo hacemos trabajando en conjunto con la Provincia de Buenos Aires y con AUBASA, con una mirada planificada, para devolverle a los platenses infraestructura de calidad y espacios públicos para el encuentro y la cultura”.

Por su parte, Katopodis manifestó: “Estamos restaurando y poniendo en valor el histórico Teatro del Lago, un espacio emblemático de la ciudad que durante años estuvo abandonado y que hoy estamos recuperando para el disfrute de nuestra gente”; y agregó: “Perón transformó este lugar en un teatro para el pueblo. Hoy, por decisión del Gobernador de invertir los recursos, venimos a recuperar ese legado y a devolverle a La Plata un espacio para la cultura y el encuentro. Así como estamos recuperando la Rambla de Mar del Plata y los edificios de Salamone, seguimos trabajando para cuidar el enorme patrimonio histórico de nuestra Provincia”.

Además, el ministro bonaerense destacó que “pusimos en marcha la pavimentación de la Av. 155, entre 32 y 44, para mejorar la conectividad y la circulación en los barrios de La Plata, en el marco de la segunda etapa del Programa MAS. Una obra integral que llevamos adelante desde la Provincia que incluye nuevo pavimento de hormigón, veredas, cordones, señalización y una intervención hidráulica muy importante para mejorar el escurrimiento del agua y preparar a estos barrios frente a los eventos climáticos”; y finalizó: “Es muy importante que sigamos poniendo el esfuerzo de las y los bonaerenses en hacer obra pública para demostrar que, a pesar del gobierno nacional, podemos hacer las cosas diferentes en la Argentina”.

PUESTA EN VALOR DEL ANFITEATRO MARTÍN FIERRO

El proyecto abarca intervenciones en 4.475 metros cuadrados de superficie construida y a construir, dentro de una isla artificial de aproximadamente 9.000 metros cuadrados conectada con el resto del Paseo del Bosque mediante dos puentes.

Actualmente se ejecutan contrapisos exteriores y tareas de acondicionamiento de superficies, que incluyen el retiro de maceteros, el lavado y la aplicación de pintura impermeabilizante.

A su vez, en el sector de plateas se trabaja en la remoción de respaldos y asientos y en la reparación de los soportes de las butacas, mientras que también se realizan demoliciones en la planta alta y se encuentran en su etapa final las intervenciones en el foso de músicos.

La obra, cuya finalización está prevista para el próximo año, comprende la restauración del edificio histórico, el pórtico de acceso y sus anexos, con intervenciones en el escenario, camarines, oficinas administrativas, sanitarios y áreas técnicas.

También se incorporará un museo de sitio como centro de interpretación del complejo, mientras que en el sector de plateas se renovarán los solados, se restaurarán las butacas y se pondrán en valor las pérgolas laterales.

Asimismo, se construirá un café-bar con terraza, mesas al aire libre y sanitarios públicos, y la intervención se completará con la consolidación de las costas de la isla, la recuperación de los puentes, la renovación de veredas y trabajos de parquización.

OBRA EN LA AVENIDA 155 ENTRE 32 Y 44

La obra abarca la construcción y pavimentación de la avenida 155 entre las avenidas 32 y 44. Los trabajos incluyen la ejecución de una estructura de hormigón, cordones integrales, veredas, obras hidráulicas, señalización y demarcación horizontal.

Actualmente se realizan tareas de excavación, saneamiento del terreno y preparación de la base como parte de las intervenciones hidráulicas previas a la pavimentación.

La intervención, que comprende aproximadamente 1.700 metros lineales, forma parte del Programa de Movilidad y Accesibilidad Sostenible (MAS) de la Provincia y permitirá consolidar un nuevo corredor vial urbano, además de mejorar la infraestructura y las condiciones de circulación del sector.

El Municipio ejecutará la cartelería, la iluminación y las paradas de colectivo una vez finalizada la pavimentación.

DISTRIBUIDOR DE CITY BELL

La obra, a cargo de AUBASA, se encuentra en ejecución y comprende la construcción de un distribuidor a distinto nivel de 2,1 kilómetros, que incluye la finalización del puente sobre la autopista, un ramal troncal de doble circulación y un viaducto sobre las vías del Ferrocarril Roca y el Arroyo Carnaval.

Actualmente se realizan movimientos de suelo para conformar el terraplén y trabajos de encofrado y de colocación de armaduras para las estructuras del viaducto.

La intervención permitirá mejorar la conectividad entre La Plata y Ensenada, ofrecer una alternativa a la bajada de Villa Elisa, distribuir el tránsito de manera más eficiente, reducir los tiempos de viaje y descongestionar los accesos existentes. Se estima que beneficiará a aproximadamente 36 mil usuarios.