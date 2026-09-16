Alak y Kicillof conmemoraron los 50 años de la Noche de los Lápices

El intendente de La Plata, Julio Alak, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezaron hoy un emotivo acto por el 50° aniversario de la Noche de los Lápices.

“Estamos consternados por esa enorme tragedia que ocurrió en esta ciudad, cuando la barbarie de la dictadura se llevó a nuestros chicos y chicas. Estamos para honrar su memoria, su compromiso por la patria, su valentía y su decisión de ser patriotas comprometidos con la causa nacional y popular”, sostuvo el jefe comunal.

“Es importante agradecer a quienes mantuvieron viva la llama de la memoria, la verdad y la justicia”, agregó Alak, y subrayó: “Los principios de memoria, verdad y justicia siguen firmes y vigentes, y hoy los honramos por los 30.000 compañeros que perdieron la vida".

Por su parte, Kicillof afirmó: "Estamos acá para recordar y homenajear a los pibes y pibas que lucharon colectivamente por un bien común”. “La mejor forma de honrarlos es con hechos concretos: en la Provincia de Buenos Aires hemos garantizado el boleto estudiantil".

Y concluyó: "Nos espera una responsabilidad fundamental para honrar la historia de nuestro país: el compromiso democrático de ponerle un freno a este experimento de la ultraderecha en la Argentina. Lo hacemos con la convicción de defender los derechos conquistados y en memoria de los 30.000 compañeros que hoy están más presentes que nunca".

Finalmente, Estela de Carlotto que participó del acto expresó: “Esta conmemoración nos une y nos hace recordar y no perder la memoria, para que el Nunca Más sea eso. Hay que luchar sin violencia. Es la voluntad de un pueblo que recuerda a personas que eran parte de nuestras familias y las llevamos en el corazón, que querían un país mejor y eso les costó la vida”.

El encuentro se desarrolló en la plazoleta ubicada en 8 y 61 y contó con la presencia de Guillermo Cara, secretario de Gobierno de La Plata; Leonardo Fossati, subsecretario local de Derechos Humanos; y Matías Moreno, subsecretario provincial de Derechos Humanos, entre otras autoridades y referentes.

La jornada incluyó la entrega de presentes a los allegados y sobrevivientes de los estudiantes platenses de la Noche de los Lápices, entre ellos integrantes de las familias López Muntaner y Ungaro, y a Emilce Moler, Gustavo Calotti y Pablo Díaz. Además, contó con música en vivo de estudiantes de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata.

Por último, se descubrió una placa conmemorativa dedicada a Daniel Alberto Racero, Horacio Ángel Ungaro, Claudio De Acha, María Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Francisco López Muntaner y Víctor Alfredo Treviño.