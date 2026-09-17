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ENTREVISTA CON EL DIPUTADO LIBERTARIO JUANES OSABA

“Alak y Kicillof quieren exportar sus no gestiones”

El diputado libertario Juanes Osaba criticó la gestión municipal / EL DIA

Por Redacción

La presidente del bloque de diputados provinciales de La Libertad Avanza, Juanes Osaba, cuestionó la gestión municipal de Julio Alak a la que calificó de “ausente”, y dijo que si bien resta tiempo para definir candidaturas y que la prioridad es construir una alternativa con el PRO y otras fuerzas, no descartó la posibilidad de competir por la Intendencia el año que viene. “Me estoy preparando”, afirmó.

Durante una entrevista con EL DIA, el dirigente platense dijo que ese acuerdo político “viene de arriba hacia abajo, desde la mesa nacional que se expresa en el Congreso. En la Provincia tenemos en claro lo mismo: si nosotros ordenamos un buen proyecto político, esta Provincia tiene posibilidades en algún momento de renacer. Si no, vamos a seguir viviendo esta gestión del gobernador Kicillof que es paupérrima”.

Respecto del candidato para la Provincia, Osaba recordó que el presidente Javier Milei dijo que Diego Santilli “es su candidato y a nosotros nos parece bien”.

“Pero tenemos que construir un proyecto de Provincia. En esa línea, estamos preparando un Congreso del partido de la provincia de Buenos Aires que tiene 22 mesas de trabajo programático. Entonces, eso va primero antes que las candidaturas. Después, la conducción de ese proceso político se definirá donde se tenga que definir. y tanto Diego Santili como Sebastián Pareja son buenos representantes”, acotó.

“Vamos a trabajar en el Congreso temas como reforma constitucional, regionalización, autonomía municipal. Pero también sobre educación, salud, seguridad, justicia, reforma política y habrá una mesa sobre inteligencia artificial. Estamos viendo un poco todos los temas sobre los que para nosotros debería ser el Estado provincial”, sostuvo Osaba.

Y al final, volvió a apuntar sobre Alak y Kicillof y sus proyecciones políticas. “Me llama la atención que los dos quieran exportar sus no gestiones, porque es como escapar hacia arriba sobre sus errores de gestión. Es extraño y difícil de entender”, concluyó.

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