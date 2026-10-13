Alak y Magario expusieron la cátedra libre de Filosofía y Doctrina Peronista

El intendente de La Plata, Julio Alak, y la vicegobernadora de la Provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, expusieron esta tarde en la décima clase de la Cátedra Libre de Filosofía y Doctrina Peronista, que se desarrolló en el Edificio Sergio Karakachoff, en 48 entre 6 y 7.

La jornada, denominada “La revolución del 17 de octubre y su legado”, reunió a 250 estudiantes, militantes, docentes y público en general, y forma parte de la iniciativa académica impulsada por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) de carácter libre y gratuita.

Durante la exposición, las autoridades revalorizaron el 17 de octubre de 1945 como uno de los acontecimientos políticos y sociales más trascendentes del siglo XX, marcado por la irrupción de la clase trabajadora en la vida pública y como hecho fundamental del peronismo, recordando las transformaciones impulsadas por Juan Domingo Perón desde la Secretaría de Trabajo y Previsión: vacaciones pagas, indemnización por despido, convenios colectivos, estatuto del peón y tribunales de trabajo.

Además, destacaron la vigencia del pensamiento peronista y su proyección contemporánea, en el marco de una cátedra que busca revalorizar la cosmovisión de una doctrina que transformó la vida de los argentinos.

La Cátedra Libre comprende unidades de estudio como Historia, Revisionismo e historia oficial, Doctrina, pensamiento universal y pensamiento nacional, Obra peronista, Economía y política internacional y Cultura y Comunicación.

Por sus aulas ya pasaron referentes como Silvina Batakis, Hernán Brienza, Dora Barrancos, Eduardo Valdés, Rocco Carbone, Gabriela Borrelli, Santiago Pérez Teruel, Juan Kryskowski y Gabriel Merino.

El encuentro se inscribe en un trabajo articulado para promover espacios de formación, debate y pensamiento crítico en la capital bonaerense.