Alarma por el cierre de una de las plantas de Peugeot en Argentina

El futuro de la planta de Stellantis en El Palomar quedó bajo la lupa luego de que el CEO de la compañía para América Latina, Herlander Zola, admitiera que la automotriz evalúa distintas alternativas para sus fábricas de Argentina, entre ellas el cierre de una de las dos plantas que tiene en el país.

“Dependiendo del mercado, de las reglas y de la competitividad de los productos podemos migrar el trabajo de una planta a otra, mantener las dos, cerrar una y mantener la otra o bien cerrar las dos”, señaló Zola durante una conferencia junto al CEO de Stellantis Argentina, Martín Zuppi.

La declaración generó preocupación entre los trabajadores de la planta de El Palomar, donde Stellantis produce los modelos Peugeot 208 y 2008, además de motorizaciones híbridas destinadas a otros mercados del Mercosur.

La fábrica atraviesa un escenario de menor actividad. A comienzos de año producía alrededor de 410 vehículos por día, mientras que actualmente ese ritmo se redujo a unos 150, según los datos difundidos en las últimas horas.

En la planta trabajan alrededor de 2.500 operarios. La empresa abrió además un régimen de retiros voluntarios y acordó con la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) una semana de suspensión de actividades para el mes próximo y el adelanto de tres semanas de vacaciones para enero y febrero.

Qué dijo Stellantis sobre las plantas argentinas

Zola vinculó la situación de las fábricas con la caída de las ventas, la pérdida de participación de Peugeot en el mercado y las condiciones de competitividad frente a otros países de la región.

El ejecutivo también cuestionó el impacto de la apertura comercial argentina y planteó diferencias de costos con Brasil.

“Con el mercado cerrado, funcionaba y nos daba un buen nivel de competitividad. Pero con el mercado abierto, definitivamente nos deja fuera de juego”, sostuvo.

En ese contexto, la compañía analiza cómo distribuir la producción entre las dos plantas argentinas. Stellantis tiene en El Palomar una de sus principales instalaciones industriales del país, mientras que la otra fábrica está ubicada en Córdoba.

Por ahora, la empresa no anunció el cierre de ninguna de las dos plantas.

La respuesta de la empresa

Ante la preocupación generada por las declaraciones de Zola, Zuppi buscó llevar tranquilidad respecto del corto plazo y aseguró que la producción de Stellantis en Argentina está garantizada durante 2027.

De todos modos, las declaraciones del CEO regional volvieron a poner en discusión el futuro de las plantas argentinas en un contexto de menor producción y cambios en las condiciones del mercado automotor.