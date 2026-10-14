Alberto F. reapareció con críticas a Cristina

Las recientes declaraciones del ex- presidente Alberto Fernández en la entrevista con el youtuber Joaco Santos, causaron un fuerte revuelo en las redes sociales -y enojo kirchnerista- y reviven y profundizan públicamente una de las tensiones políticas más determinantes de su gestión (2019-2023) y de la historia reciente del espacio que conformaron junto a Cristina Fernández de Kirchner.

El exmandatario, por caso, justificó el pacto con el Fondo Monetario Internacional como una “decisión límite para evitar una crisis sistémica de proporciones históricas”. Según su postura, no haber firmado o no haber realizado los pagos correspondientes (como los vencimientos por 19 mil millones de dólares) habría llevado a la Argentina a un default con aislamiento financiero global.

En ese tema fue al choque con el kirchnerismo, al señalar que seguir las sugerencias del sector de Cristina habría hecho “estallar la economía en mil pedazos”. Así Fernández reabre el debate sobre la estrategia de su gobierno frente a la deuda externa, un punto de quiebre que en su momento motivó la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque de Diputados del Frente de Todos.

Uno de los pasajes más marcados de la entrevista es el rechazo explícito a la idea de subordinación política. Fernández enfatizó que “el solo hecho de que te pidan que le obedezcas a la vicepresidenta, hay algo que está mal”, defendiendo su rol ejecutivo frente a las críticas internas que lo acusaban de no escuchar ni acatar las directrices del sector kirchnerista.

Estas declaraciones no representan un hecho aislado, sino la continuidad de una serie de distanciamientos públicos que comenzaron a profundizarse fuertemente hacia la mitad de su mandato (como los cruces en torno a la gestión económica en tiempos de pandemia en 2022) y se consolidaron en 2023.