Alejandro Vilches renunció como secretario de Discapacidad tras la polémica por los recortes en el Presupuesto 2027

En medio del ajuste que pretende hacer el gobierno de Javier Milei en el sector de discapacidad, Alejandro Vilches presentó este lunes su renuncia como secretario nacional del área.

“Comunico mi renuncia al cargo de Secretario Nacional de Discapacidad, haciendo efectiva la misma a partir de este momento. Motivan mi decisión razones estrictamente personales”, señaló en una nota dirigida al ministro de Salud, Mario Lugones.

Su salida se da después de la presentación del Presupuesto 2027 en el Congreso de la Nación, donde el Gobierno buscó derogar el corazón de la ley de discapacidad vigente, como el nomenclador y la actualización automática de los valores de las prestaciones.

No obstante, tras el escándalo que provocó esta reforma, incluso dentro del gabinete libertario, el oficialismo decidió dar marcha atrás y comunicó que trabaja en un “proyecto superador” con aliados.

Asimismo, la propia Patricia Bullrich reconoció que desconocía las modificaciones pese a integrar la mesa política y reclamó corregir los problemas de coordinación. “Quedás como un tonto o como que engañás”, reconoció, y sostuvo que ese tipo de episodios “resiente las relaciones” con los bloques que después deben defender las iniciativas oficiales en el Congreso.

También, la senadora habló de un “error no forzado” y apuntó a la falta de coordinación entre las distintas áreas que intervinieron en la elaboración del proyecto. Ante ello, la mesa política de Milei, que encabeza su hermana Karina, se reunirá mañana a partir de estos cortocircuitos que expuso la exministra de Seguridad.