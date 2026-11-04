Alerta por EE UU: dólar y riesgo país, en máximos

El riesgo país subió 26 unidades y cerró en 831 puntos, mientras se desarrollaban las elecciones de medio término en Estados Unidos. Así, el indicador que elabora JP Morgan, que mide la confianza de los inversores, llegó al nivel más alto en los últimos 12 meses.

En tanto, el dólar subió cinco pesos en el Banco Nación y cerró a $1.570. De esta manera, la cotización minorista alcanzó un nuevo récord nominal.

Desde los mínimos de principios de julio, cuando el riesgo país estuvo cerca de perforar las 400 unidades, el indicador duplicó su valor. En lo que va del año el índice trepó 45,5%.

La suba del riesgo país es el correlato de la caída en las cotizaciones de los bonos argentinos en el exterior.

Los mercados internacionales operaron ayer pendientes de las elecciones de medio término en los EEUU, que van a definir no solo la composición del Congreso norteamericano, sino que también van a dar una pauta del sustento político de los próximos dos años de presidencia de Donald Trump.

Por su parte, las acciones argentinas que se negocian en Wall Street mostraron mayoría de números negativos. Las principales pérdidas fueron para Globant (-3,7%) y Cresud (-2,9%).

A nivel nacional, el MSCI Merval de la bolsa porteña subió un 1,6% en pesos y un 0,4% medido en dólares, al contado con liquidación.

EL “VERDE” LLEGÓ A UN NUEVO MÁXIMO

El dólar subió 5 pesos en el Banco Nación y cerró a $1.570 y así la cotización minorista alcanzó un nuevo récord nominal.

En la jornada previa, la divisa estuvo presionada y el Banco Central (BCRA) evitó comprar dólares para no agregar demanda. Fue la cuarta rueda sin intervención en las últimas seis jornadas. En PPI consideraron que es probable que el organismo le dé espacio al Tesoro para hacerse de divisas en el mercado, con el objetivo de cubrir el vencimiento de casi U$S900 millones con el FMI.

“Este comportamiento (del BCRA) no sorprende en una jornada de fuerte presión sobre el tipo de cambio y en un contexto en el que el Tesoro necesita hacerse de dólares para afrontar sus próximos compromisos”, indicaron los analistas de esa compañía.

Los tipos de cambio financieros, en tanto, avanzaron hasta medio punto. El dólar MEP operó a $1.560 y el contado con liquidación se conseguía a $1.673.

El dólar mayorista subió a $1.551, mientras que también el dólar blue subió a 1.570 pesos.

El Central no absorbió divisas en el mercado y las reservas bajaron U$S148 millones, para quedar en los U$S50.293 millones. Igualmente la entidad monetaria mantiene un total de compras durante el año de U$S16.002 millones, por encima del objetivo inicial.

El cambio de dinámica se produjo luego de un mes en el que el Central había adquirido u$s1.395 millones, casi el triple de los u$s474 millones comprados en septiembre. Sin embargo, la mayor demanda privada que comenzó a manifestarse durante la última semana de octubre, en medio de la volatilidad cambiaria provocada por las elecciones brasileñas y los vencimientos de instrumentos vinculados al dólar, redujo el excedente disponible para continuar acumulando divisas.

Los índices accionarios de Estados Unidos alternaron subas y bajas. Según reportó Portfolio Personal Inversiones (PPI), una victoria demócrata en ambas cámaras limitaría la capacidad de Donald Trump para avanzar con nuevas iniciativas legislativas y podría complicar las negociaciones fiscales.

Los bonos soberanos de Argentina cayeron 1,8% en promedio, según la referencia de los Globales y Bonares en dólares. La tendencia se potenció la tendencia de otras emisiones emergentes, como los bonos de Brasil, que cayeron un 0,2 por ciento.