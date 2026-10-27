El presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA), Guillermo Siro, advirtió sobre el deterioro de la actividad económica y señaló que la caída del consumo está afectando a las pequeñas y medianas empresas, con niveles de capacidad industrial ociosa que, según afirmó, llegan al 50 por ciento. El dirigente empresario también cuestionó la presión impositiva y las dificultades que enfrenta la industria nacional para competir con productos importados.

“Una amenazante recesión y el descenso de la actividad económica, con una capacidad industrial ociosa al 50% debido a la caída del consumo de la población”, sostuvo Siro durante una entrevista con el canal de streaming Dale Play, donde describió un escenario complejo para buena parte del entramado productivo argentino.

El titular de CEPBA explicó que la situación no se limita a los indicadores económicos, sino que también se refleja en el funcionamiento cotidiano de las empresas. “Más allá de la definición técnica que implica una recesión como el conjunto de dos trimestres de baja en la actividad, la recesión en la calle y en el mundo pyme se mide en las ventas que no llegan, porque en las fábricas se reducen sus turnos y en las máquinas se van apagando”, expresó.

A ese panorama sumó la presión impositiva y las dificultades para competir con productos provenientes de países que, según cuestionó, cuentan con condiciones laborales mucho más desfavorables para sus trabajadores. Para Siro, estos factores profundizan los problemas de las empresas locales en un contexto en el que la demanda interna pierde fuerza.

El dirigente reconoció que existen sectores con indicadores favorables, como la minería y el agro, pero remarcó que otras actividades industriales atraviesan dificultades por el debilitamiento del mercado interno. Según explicó, una parte importante de las pymes argentinas depende de las compras de los consumidores locales y encuentra cada vez más obstáculos para sostener sus niveles de producción.

En ese sentido, vinculó la caída del consumo con la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de los gastos que deben afrontar los hogares. Los desembolsos en servicios, transporte, medicamentos y alimentos reducen los recursos disponibles para adquirir otros bienes y contratar servicios, lo que repercute directamente en las ventas de las empresas.

“Las pymes nos manejamos en el mercado interno y el mercado interno son los trabajadores. Por consiguiente, si no hay actividad pyme, no hay trabajadores. Si no hay trabajadores, no hay mercado interno”, resumió Siro, al plantear la relación entre producción, empleo y consumo como uno de los principales desafíos de la economía.

Además de advertir sobre la coyuntura, el presidente de CEPBA puso el foco en las oportunidades productivas que, a su entender, la provincia de Buenos Aires todavía puede desarrollar. En particular, mencionó el potencial de la energía, la agroindustria y las cadenas de valor regionales para impulsar nuevas actividades industriales.

Su planteo apunta a superar un esquema basado principalmente en la exportación de materias primas y recursos naturales sin suficiente procesamiento, para avanzar hacia una estructura productiva que genere más puestos de trabajo, incorpore tecnología y permita ampliar el ingreso de divisas.

“Tenemos que generar dólares trabajados”, sostuvo, al defender una estrategia que aproveche los recursos disponibles para producir bienes con mayor valor agregado.