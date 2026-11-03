Allanaron dos bancos por la causa contra el financista ligado a la AFA

La Justicia federal de Lomas de Zamora allanó ayer las sedes de dos bancos del centro porteño para obtener documentación vinculada con operaciones de Sur Finanzas, la empresa de Ariel Vallejo. El financista cercano al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, está detenido por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.

Los operativos se concretaron en las oficinas del Banco Industrial S.A. (BIND) y en una sucursal del Banco Hipotecario. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte, quien tiene a su cargo la causa que busca determinar el funcionamiento de la estructura financiera ligada a Vallejo.

El objetivo de las medidas fue reunir documentación sobre la participación de ambas entidades en el respaldo financiero que recibían Sur Finanzas y su titular. La investigación apunta a reconstruir el circuito de operaciones de la firma y establecer qué papel tuvieron los bancos en los movimientos bajo análisis.

En ese contexto, aparece el nombre de Andrés Meta, dueño del Banco Industrial. Según la información incorporada a la causa, esa entidad funcionaba como soporte financiero de Sur Finanzas. Sin embargo, a comienzos de diciembre del año pasado decidió cerrar su cuenta en la financiera de Vallejo, luego de que se detectara una alerta por operaciones sospechosas.

Los allanamientos son parte de la causa que apunta a esclarecer supuestas maniobras de lavado de dinero y asociación ilícita atribuidas al financista. Una de las líneas de la investigación está relacionada con los contratos de sponsoreo y financiación que Sur Finanzas firmó con distintos clubes del fútbol argentino.

En el marco de este expediente ya fueron allanados 18 clubes y la propia AFA. La Justicia tiene bajo la lupa el alcance de los vínculos comerciales y financieros que la empresa construyó dentro del fútbol y busca establecer si esas operaciones formaban parte de la estructura investigada.

La relación de Vallejo con Tapia había sido reconocida públicamente por el propio financista. En 2023, al referirse al vínculo con el titular de la AFA, había afirmado: “Tengo una relación muy linda, sobre todo con el Chiqui Tapia”. En aquella oportunidad también había explicado que Sur Finanzas les prestaba dinero a clubes que necesitaban financiación.

Mientras avanza la investigación, Vallejo permanece detenido por orden del juez Rodríguez Ponte. El magistrado había dispuesto su arresto luego de considerar que existía riesgo de fuga y que el financista había incumplido las condiciones que debía respetar para continuar el proceso en libertad.

Entre esas obligaciones figuraba la presentación durante los primeros días de cada mes ante el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, además de la obligación de informar cualquier cambio de domicilio. De acuerdo con la resolución judicial, Vallejo tampoco cumplió con la orden de entregar una serie de vehículos que se encontraban embargados en el expediente.

Al fundamentar la decisión, Rodríguez Ponte sostuvo que los incumplimientos, considerados en conjunto, configuraban un riesgo concreto de fuga. Por ese motivo, rechazó el pedido de la defensa para recuperar la libertad o acceder al beneficio de la prisión domiciliaria.

Además de mantener detenido al financista, el juez citó a declaración indagatoria a otras 21 personas y a 17 sociedades que estarían vinculadas con la estructura investigada.