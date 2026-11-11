“¡Alto anillito, eh!”: de un niño cordobés a León XIV

“¡Alto anillito, eh!”, soltó un niño en Córdoba al ver de cerca el anillo del Pescador, símbolo de la autoridad pontificia, después de pedirle al papa León XIV que bendijera a su familia. La escena ocurrió cuando, tras bajar del avión que lo condujo de Buenos Aires a Córdoba, León XIV se acercó a saludar a un centenar de personas, la mayoría niños, que lo aguardaban tras una valla en la pista de aterrizaje.

“Bendecime a mí y a mi familia”, le pidió el niño de cerca de 10 años, mientras le sostenía la mano al pontífice entre los muchos que querían saludarlo, entregarle cartas, dibujos y regalos.

Entonces lanzó el elogio, que en el habla coloquial argentina es una forma de decir “¡qué muy buen anillo!”.

De acuerdo al Vaticano, la pieza de color dorado tiene una imagen en relieve de San Pedro con las llaves y la red de pesca.

El papa, que no reaccionó al comentario, se entregó sonriente a los saludos de los niños y accedió al pedido de varias fotografías.