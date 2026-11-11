El régimen iraní tomó una decisión que profundiza la tensión diplomática con el gobierno de Javier Milei. Teherán incluyó a la Armada Argentina y a la Fuerza Aérea en su listado de organizaciones terroristas y advirtió que el país deberá asumir las consecuencias de la medida. La decisión fue presentada como una represalia por la postura de la Casa Rosada contra la Guardia Revolucionaria Islámica.

El anuncio fue realizado este miércoles por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán, que justificó la decisión bajo el denominado principio de reciprocidad. En un comunicado oficial, la diplomacia iraní consideró que la Argentina había adoptado una medida hostil al declarar como organización terrorista al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica.

La advertencia de Teherán fue contundente: "El Gobierno argentino asumirá la responsabilidad de todas las consecuencias derivadas de esta acción", señaló el comunicado, sin precisar qué tipo de represalias podría implementar ni cuáles serían sus alcances.

La decisión iraní alcanza específicamente a dos de las tres ramas de las Fuerzas Armadas argentinas: la Armada y la Fuerza Aérea. El Ejército Argentino no fue mencionado en la declaración.

La escalada tiene como antecedente la decisión del gobierno de Javier Milei de incorporar a la Guardia Revolucionaria iraní al registro de organizaciones terroristas, una medida adoptada en abril de 2026 y que habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas.

Desde la administración libertaria argumentaron que existían informes oficiales sobre actividades ilícitas transnacionales y vínculos con organizaciones responsables de atentados terroristas en territorio argentino.

En particular, el Gobierno vinculó a la Guardia Revolucionaria con el respaldo a Hezbollah, organización a la que la Justicia argentina y las investigaciones internacionales atribuyen participación en los atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, y la AMIA, en 1994.

El ataque contra la sede diplomática dejó 29 muertos, mientras que el atentado contra la mutual judía provocó 85 víctimas fatales y cientos de heridos. Ambos episodios marcaron profundamente la historia argentina y continúan siendo parte central de los reclamos de justicia.

La decisión de Milei se produjo en un contexto de alineamiento internacional con Estados Unidos e Israel, en medio de la escalada militar en Medio Oriente.

Una represalia que ya tuvo un antecedente internacional

La determinación contra las fuerzas argentinas no fue la primera de este tipo adoptada por Teherán. A comienzos de noviembre, el gobierno iraní también declaró organizaciones terroristas a la Marina Real y a la Fuerza Aérea del Reino Unido, mientras que calificó al servicio de inteligencia exterior británico MI6 como un grupo hostil.

En el caso argentino, Irán fundamentó su respuesta en una legislación aprobada en 2019, que contempla medidas de reciprocidad contra aquellos Estados que acompañen la decisión de Estados Unidos de designar a la Guardia Revolucionaria como organización terrorista.