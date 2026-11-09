AMIA saludó la llegada del Papa a la Argentina

En el marco del histórico inicio de la gira papal, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) expresó su cálido saludo a la comunidad católica y a toda la sociedad argentina por la llegada del papa León XIV al país. A través de un pronunciamiento oficial, la emblemática institución judeoargentina remarcó la significación histórica del acontecimiento y enfatizó la necesidad de seguir profundizando el diálogo interreligioso y los valores comunitarios compartidos.

Mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X (ex Twitter), la entidad comunitaria resaltó que la presencia del Sumo Pontífice en suelo argentino representa “una oportunidad histórica para renovar el compromiso institucional con el diálogo interreligioso y la promoción de los valores que nos unen como comunidad”.

En un contexto global y regional donde la convivencia pacífica resulta central, la AMIA hizo una firme convocatoria a reflexionar y trabajar de manera conjunta por “la paz, la concordia, el respeto mutuo y la construcción de una sociedad genuinamente más fraterna”.

Asimismo, la institución subrayó que el encuentro cara a cara y la convivencia armónica deben continuar siendo los pilares fundamentales para fortalecer las relaciones históricas entre las distintas expresiones religiosas de la Argentina.

La llegada de León XIV marca el comienzo de una intensa agenda pastoral.