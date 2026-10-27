Aministía Internacional advirtió por los ataques de Milei a periodistas

Amnistía Internacional denunciará al presidente, Javier Milei, por sus recientes declaraciones contra periodistas, a las que calificó como una “escalada de hostilidad hacia la prensa y un ataque a la libertad de expresión en Argentina”.

A través de una publicación en su cuenta oficial de la red social X, la organización sostuvo que los dichos del mandatorio “profundizan el hostigamiento a la prensa” y cuestionó sus expresiones durante un discurso en la Fundación Faro, donde individualizó y agredió a periodistas que cubrieron el caso de la criptomoneda $LIBRA, incluso al punto de amenazarlos con quemarlos en la hoguera.

En declaraciones periodísticas, el equipo de Amnistía Internacional confirmó que “está cerrando los escritos” para concretar las presentaciones formales esta misma semana.

Por su parte, la directora ejecutiva de la entidad, Mariela Belski, expresó que el accionar de Milei “es gravísimo” porque la máxima autoridad del país “naturalizó los insultos, las amenazas y el hostigamiento” contra quienes ejercen el periodismo.

“La libertad de expresión también implica poder investigar, cuestionar y publicar información incómoda para el poder sin temor a represalias. El Presidente tiene la obligación de respetar ese derecho, incluso cuando las críticas le molestan. Cuando el discurso oficial busca intimidar a quienes informan, el mensaje alcanza a toda la sociedad: hay voces que es mejor callar. Y eso es inadmisible”, sentenció.

Uno de los argumentos que utilizó la ONG para llevar su denuncia ante organismos internacionales se basa en el último informe del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) que durante el año pasado registró “278 ataques contra la prensa”, es decir, un 55% más que en 2024.

Por último, recordaron y sumaron al reclamo otras acciones anteriores que fueron documentadas, como las restricciones sufrieron periodistas acreditados en el acceso a la Casa Rosada y las demandas judiciales que el Poder Ejecutivo llevó a cabo contra periodistas críticos del Gobierno.