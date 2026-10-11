Amplían la investigación en EE UU sobre los fondos de la AFA en el exterior

El empresario Guillermo Tofoni envió a tres fiscales federales de Estados Unidos información sobre Moon Euro Management LLC, una sociedad registrada en Dubái que comenzó a operar como agente de cobro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior.

Según fuentes judiciales, la documentación fue remitida por su abogado a los fiscales Patrick Gushue y Christopher Ting, de Washington D. C., y Michael Berger, de Miami. Los investigadores realizan averiguaciones preliminares sobre la entidad, sus dirigentes y distintas empresas vinculadas mediante contratos comerciales y financieros.

El objetivo es reconstruir el recorrido de los ingresos generados por los acuerdos internacionales de la Selección argentina, estimados en unos 400 millones de dólares.

La incorporación de Moon Euro, a la que recurrieron Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, introduce un nuevo intermediario en ese circuito. Anteriormente, parte de los fondos se canalizaba mediante bancos estadounidenses y TourProdEnter LLC, la firma vinculada con el productor teatral Javier Faroni.

Una de las hipótesis mencionadas es que el cambio podría reducir la exposición del dinero a eventuales medidas judiciales en Estados Unidos. Sin embargo, no hay elementos suficientes para establecer que esa haya sido la finalidad ni se conoce una orden de embargo relacionada con estas averiguaciones.

Una empresa con escasa información pública

La licencia comercial de Moon Euro fue registrada el 5 de mayo ante las autoridades económicas de Dubái. Habilita actividades de gestión de marketing y organización comercial de eventos deportivos.

La firma fue inscripta como una sociedad de responsabilidad limitada con un único propietario. La documentación examinada no permite identificar públicamente a su beneficiario final.

Declaró como domicilio una oficina del edificio Albahar, en Al Khabeesi, donde se ofrecen pequeños espacios destinados a empresas y emprendimientos. Esa característica no acredita una irregularidad, aunque su verificación puede ayudar a establecer si dispone de personal, instalaciones y actividad efectiva.

El relevamiento tampoco identificó redes sociales corporativas, una nómina pública de empleados ni una cartera verificable de clientes ajenos a la AFA.

Su sitio web utiliza proveedores tecnológicos europeos, pero esos datos no permiten determinar quién contrató los servicios o controla la compañía.

Otros nombres en las averiguaciones

Los investigadores también solicitaron información sobre José Hache, ex tesorero de Central Córdoba de Santiago del Estero. Hache mantuvo vínculos con Juan Pablo Beacon, antiguo colaborador de Toviggino, y aparece relacionado con operaciones administrativas y financieras del club. Se busca reconstruir, entre otros movimientos, compraventas de futbolistas con equipos de distintos países.

Otro nombre mencionado es el del ex gerente de Marketing de la AFA, Leandro Petersen. Dos fuentes citadas por el mismo medio sostienen que no se presentó el 30 de julio ante un Gran Jurado en Miami, aunque él niega la existencia de esa convocatoria.

Petersen es considerado por esas fuentes un testigo relevante por su participación en negociaciones con más de un centenar de patrocinadores internacionales de la Selección.