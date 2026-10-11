Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Aportan datos de un nuevo agente de cobro

Amplían la investigación en EE UU sobre los fondos de la AFA en el exterior

Claudio “Chiqui” Tapia / web

Por Redacción

El empresario Guillermo Tofoni envió a tres fiscales federales de Estados Unidos información sobre Moon Euro Management LLC, una sociedad registrada en Dubái que comenzó a operar como agente de cobro de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el exterior.

Según fuentes judiciales, la documentación fue remitida por su abogado a los fiscales Patrick Gushue y Christopher Ting, de Washington D. C., y Michael Berger, de Miami. Los investigadores realizan averiguaciones preliminares sobre la entidad, sus dirigentes y distintas empresas vinculadas mediante contratos comerciales y financieros.

El objetivo es reconstruir el recorrido de los ingresos generados por los acuerdos internacionales de la Selección argentina, estimados en unos 400 millones de dólares.

La incorporación de Moon Euro, a la que recurrieron Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, introduce un nuevo intermediario en ese circuito. Anteriormente, parte de los fondos se canalizaba mediante bancos estadounidenses y TourProdEnter LLC, la firma vinculada con el productor teatral Javier Faroni.

Una de las hipótesis mencionadas es que el cambio podría reducir la exposición del dinero a eventuales medidas judiciales en Estados Unidos. Sin embargo, no hay elementos suficientes para establecer que esa haya sido la finalidad ni se conoce una orden de embargo relacionada con estas averiguaciones.

Una empresa con escasa información pública

La licencia comercial de Moon Euro fue registrada el 5 de mayo ante las autoridades económicas de Dubái. Habilita actividades de gestión de marketing y organización comercial de eventos deportivos.

La firma fue inscripta como una sociedad de responsabilidad limitada con un único propietario. La documentación examinada no permite identificar públicamente a su beneficiario final.

Declaró como domicilio una oficina del edificio Albahar, en Al Khabeesi, donde se ofrecen pequeños espacios destinados a empresas y emprendimientos. Esa característica no acredita una irregularidad, aunque su verificación puede ayudar a establecer si dispone de personal, instalaciones y actividad efectiva.

El relevamiento tampoco identificó redes sociales corporativas, una nómina pública de empleados ni una cartera verificable de clientes ajenos a la AFA.

Su sitio web utiliza proveedores tecnológicos europeos, pero esos datos no permiten determinar quién contrató los servicios o controla la compañía.

Otros nombres en las averiguaciones

Los investigadores también solicitaron información sobre José Hache, ex tesorero de Central Córdoba de Santiago del Estero. Hache mantuvo vínculos con Juan Pablo Beacon, antiguo colaborador de Toviggino, y aparece relacionado con operaciones administrativas y financieras del club. Se busca reconstruir, entre otros movimientos, compraventas de futbolistas con equipos de distintos países.

Otro nombre mencionado es el del ex gerente de Marketing de la AFA, Leandro Petersen. Dos fuentes citadas por el mismo medio sostienen que no se presentó el 30 de julio ante un Gran Jurado en Miami, aunque él niega la existencia de esa convocatoria.

Petersen es considerado por esas fuentes un testigo relevante por su participación en negociaciones con más de un centenar de patrocinadores internacionales de la Selección.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?