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Dejó a miles de usuarios sin electricidad

Amplio apagón en CABA y el Conurbano

El apagón en una zona porteña /captura de video

Por Redacción

Un amplio apagón afectó anoche a barrios de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense, donde usuarios seguían al cierre de esta edición sin luz. Se desconocían las causas.

Fuentes oficiales del gobierno porteño reconocieron que personal de Bomberos de la Ciudad se tuvo que desplazar para ayudar a gente que quedó atrapada en los ascensores de los edificios

Los cortes de luz se registraron en los barrios porteños de Palermo, Belgrano, Villa Urquiza, Recoleta, Flores, La Paternal, Floresta, Villa Devoto y Villa General Mitre, entre otros. En el momento de mayor impacto, casi 600.000 usuarios de las empresas Edenor y Edesur quedaron sin suministro eléctrico. Extraoficialmente se habló de casi un millón de afectados.

El tránsito también se vio complicado porque los semáforos no funcionaban en varias zonas.

También se reportaban inconvenientes en los partidos bonaerenses de Lomas de Zamora, Presidente Perón, Almirante Brown y Esteban Echeverría.

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