Ante empresarios, Alak presentó el plan para reactivar el Aeropuerto

El intendente, Julio Alak, y el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, presentaron ayer ante empresarios los lineamientos del plan que busca reactivar en forma paulatina el Aeropuerto local. Se trata de una propuesta para la construcción de un centro de acopio y distribución de mercaderías, que responda a la creciente demanda de comercio electrónico, pero, además, de la industria y el turismo de la Región.

El proyecto apunta a facilitar y potenciar el comercio de la provincia y su conexión con los mercados nacionales e internacionales, generar una nueva opción aerocomercial y de carga para La Plata y convertir el predio de 7 y 610 en una alternativa a las terminales aeroportuarias existentes en territorio bonaerense.

Asimismo, busca estructurar un sistema multimodal integral que contribuya a reducir los costos logísticos, establecer un hub destinado a empresas de comercio electrónico y potenciar la actividad turística de la ciudad y la región.

El plan contempla el desarrollo de un centro logístico multimodal que articule el transporte aéreo, terrestre y fluvial-marítimo, además de una zona aduanera, una terminal de pasajeros de bajo costo y áreas destinadas a actividades comerciales e industriales.

La integración de estas distintas modalidades de transporte permitirá consolidar un nodo para el movimiento de cargas y pasajeros y fortalecer la vinculación entre la producción regional y los principales mercados nacionales e internacionales.

UNA INVERSIÓN DE USD93 MILLONES

La iniciativa contempla una inversión privada total estimada en USD 93 millones, con un plazo de explotación proyectado de 30 años, e incluye la refuncionalización de la infraestructura aeroportuaria existente junto con el desarrollo de nueva infraestructura aérea, comercial, industrial y logística.

El acto contó con la presencia del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso; la secretaria de Producción e Innovación Tecnológica local, Mercedes La Gioiosa; y el concejal Sergio Resa, entre otras autoridades.

“Nos parece que nuestra región, con un puerto importante como el que tenemos en la Región Capital, con una zona franca, más la posibilidad de reactivar el aeropuerto, se puede convertir en un centro logístico regional importante”, sostuvo Alak, y agregó: “Creo que tenemos las condiciones geográficas y de infraestructura potenciales como para relanzarlo”.

La propuesta se sustenta en las ventajas competitivas de la Ciudad como puerta de entrada al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), un mercado de más de 15 millones de consumidores, y en su ubicación a 60 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con acceso por la Autopista y conexión con distintos puntos de la provincia a través de las rutas provinciales 6, 11, 36 y 215 y la Ruta 2.

A su vez, La Plata es el segundo municipio más poblado de la Provincia con una estructura productiva que incluye cinco parques industriales -dos públicos y tres privados- y el mayor cordón frutihortícola del país, condiciones que refuerzan el carácter estratégico del proyecto para los gobiernos municipal y provincial.

EMPRESARIOS

La presentación del plan se dio ante un grupo de representantes empresarios, entre los que, según advirtió La Gioiosa, “muchos están muy interesados en invertir en este proyecto”.

Asistieron desde la Cámara Argentina de la Construcción y representantes de las empresas E-Arg SRL; Enviopack; Grupo Murchison; Grupo Stöll; IRSA; Marín Construcciones; Mercado Libre; Miller Building International; Polo 520 Logística Productivo; TM Logística y Andreani, entre otras.

UNIDAD MIXTA

Según explicaron ayer a EL DIA, ahora se conformarán mesas de trabajo con los distintos grupos empresarios, en los que se analizarán las propuestas de inversión de cada uno.

En función del avance de ese esquema, trascendió que se conformará una unidad mixta de gestión destinada a implementar el proyecto. Dentro de la zona industrial, el proyecto prevé incorporar una planta de conservación en frío y congelado de hortalizas destinada a extender la vida útil de frutas y verduras, reducir pérdidas y desperdicios, generar valor agregado en origen y mejorar las condiciones de almacenamiento y logística de la producción del cordón frutihortícola platense.

“La idea de este proyecto es escalar a nivel regional y nacional, entendiendo que tenemos el cordón frutihortícola más grande del país. Aprovechar y potenciar nuestra producción es el objetivo primordial, sobre todo porque, actualmente se desperdician 10 mil toneladas anuales por no tener cámara de conservación y frío”, explicó La Gioiosa a los fines de remarcar la importancia de la inversión en la producción de la Región.

El desarrollo se articula con el Plan de Ordenamiento Territorial, que define al sur del partido como un ámbito estratégico para la localización de actividades productivas, logísticas y aeroportuarias de alcance regional, a partir de la integración del aeropuerto, el puerto, la red vial estructurante y el sistema ferroviario.