Ante la amenaza de “El Niño”, Alak recorrió la zona del Maldonado

En el marco del plan de prevención de eventuales anegamientos que pueda producir en el verano el fenómeno de “El Niño”, que incrementa la frecuencia e intensidad de las lluvias”, el intendente, Julio Alak, supervisó las tareas de mantenimiento del cauce del arroyo Maldonado, que abarca 5.600 metros, entre La Plata y Berisso.

Al remarcar la necesidad de las tareas, el jefe comunal explicó que el arroyo “es uno de los dos arroyos principales que drenan el agua de la Ciudad”, por lo que es crucial su vigilancia ante los pronósticos meteorológicos que indican un verano con exceso de precipitaciones.

Según indicaron desde el Municipio, las tareas de mantenimiento abarcaron desde las calles 124 y 30, en Berisso, hasta la calle 24, en La Plata, y formaron parte del programa bonaerense para el Mantenimiento de Arroyos y Cauces Hídricos.

Voceros de la Comuna informaron que para llevar adelante la intervención, participaron 350 trabajadores que realizaron tareas de retiro de materiales sobrenadantes y objetos capaces de obstruir el normal escurrimiento del agua; desmalezado de taludes y márgenes; desobstrucción de sectores bajo puentes; eliminación de embancamientos y acopio de residuos para su posterior retiro.

Además, durante el despliegue se retiraron siete vehículos que se encontraban dentro del arroyo, los cuales serán enviados a compactación. Por otra parte, se anticipó que el operativo se replicará en todos los arroyos de la Ciudad, como parte de las acciones preventivas destinadas a reducir el riesgo hídrico.