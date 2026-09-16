Ante la llegada de El Niño, Alak presentó el plan de emergencias

El intendente, Julio Alak, presentó ayer la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo, una nueva área destinada a fortalecer la prevención y coordinar la respuesta ante emergencias y situaciones de catástrofe en la Ciudad.

Ante la llegada del fenómeno meteorológico conocido como “El Niño”, que anticipa la posibilidad de fuertes tormentas en nuestra región en los próximos meses, el jefe comunal afirmó que la medida apunta a “trabajar para que las condiciones meteorológicas adversas puedan ser morigeradas en la ciudad”, y agregó: “Con los fenómenos climáticos no se puede garantizar un 100 por ciento de certeza, pero sí podemos prepararnos y coordinar entre todos los sectores para que nos encuentren bien parados”.

El área dependerá de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios y quedará conformada por dos unidades integradas por especialistas en ingeniería hidráulica, ingeniería civil, meteorología y emergencias: la de Gestión del Riesgo y la de Operaciones en Emergencia.

La Unidad de Gestión del Riesgo tendrá rango de subsecretaría y estará a cargo del especialista en emergencias Fernando Carlos. Bajo su órbita funcionarán la Dirección General de Riesgo Hídrico, encabezada por el ingeniero hidráulico Pablo Romanazzi, y la Dirección General de Meteorología y Alerta Temprana, a cargo del meteorólogo Mauricio Saldívar. De esta última dependerá, a su vez, la Dirección de Planificación, Coordinación y Protocolos, que estará encabezada por Leonardo Roldán.

Por otro lado, la Unidad de Operaciones en Emergencia estará a cargo de Guillermo De Souza y tendrá bajo su órbita la Dirección de Protección Civil.

El área tiene como principal objetivo articular el trabajo entre el sector público -nacional, provincial y municipal-, las empresas prestatarias de servicios -ABSA, Camuzzi y Edelap-, las fuerzas de seguridad y emergencia -Bomberos, Ejército y Policía- y las asociaciones civiles -clubes y sociedades de fomento-.

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA

En La Plata se registran cerca de 24 amenazas, entre las que se encuentran las de tipo antropogénicas, generadas por la actividad humana, y las naturales, para lo cual se dispone del Sistema de Alerta Temprana.

Este sistema está compuesto por 21 sensores meteorológicos y 5 sensores hidrométricos, complementados por un equipo de meteorólogos abocado al desarrollo de pronósticos y al análisis hidráulico.

Asimismo, integra mapeos clave que permiten identificar y delimitar las zonas de peligrosidad en toda la ciudad, como el Plan de Reducción del Riesgo de Inundaciones elaborado por la UNLP y el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

De esta manera, se pueden identificar los puntos de encuentro seguros de la comunidad, como delegaciones, centros de salud y clubes, además de los centros de evacuados en caso de que se requiera.

LAS 24 AMENAZAS

Entre las amenazas o vulnerabilidades se encuentran tormentas severas, actividad eléctrica atmosférica, ráfagas y/o tormenta de viento, tornados o trombas, inundaciones, granizo, olas de calor, olas de frío, precipitaciones de nieve, epidemias, plagas, incendios urbanos, rurales e industriales, incidentes en el transporte automotor-ferrocarril, incidentes en concentraciones humanas, incidentes en el transporte de mercancías peligrosas, fugas de gas, explosiones, alteración del orden público, derrumbes, hundimiento del suelo, interrupción de los servicios básicos, contaminación e intoxicaciones, nube tóxica y carencia de productos.